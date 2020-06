Nicklas Dan Schrøder var den første til at få en hue som EUX-student. Pressefoto

Nicklas fik huen på - for anden gang

Første merkantile EUX-student færdig på Hillerød Handelsskole fik også en hue på som EUD'er for to år siden

Så blev den første merkantile EUX-student færdig på Hillerød Handelsskole U/NORD. Nicklas Dan Schrøder fra Birkerød færdiggjorde sin EUX tirsdag 23. juni efter at have været til eksamen i sit erhvervsområdeprojekt (EOP) i fagene Dansk A og afsætning B.

På grund af coronarestriktionerne har eleverne kun været til skriftlig eksamen og denne afsluttende EOP-eksamen - og der var fra administrationen tryllet, så den sidste eksamen kunne blive afholdt, samtidig med at eleven kunne blive fejret af familien og få sin hue på.

Faktisk var det anden gang, at Conni Vang Jensen som uddannelseschef var med til at sætte en hue på Nicklas Dan Schrøder, da han først blev EUD'er i 2018, men han fik smag for mere uddannelse og kunne altså derfor iføre sig en EUX-hue tirsdag. "Det er rigtigt godt gået," lyder det fra Conni Vang Jensen.