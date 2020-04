Nichlas Hald skifter til Nordsjælland Håndbold

Nichlas Hald skifter fra Odder Håndbold til Nordsjælland Håndbold i den kommende sæson - og han har masser af mål i bagagen, fortæller Nordsjælland Håndbold i en pressemeddelelse. Han er nemlig nummer 3 på topscorerlisten i 1. division med 145 mål, heraf blot to på straffe - og de to over og de tre under ham på listen har alle langt flere mål på straffe.

"Jeg er helt overbevist om, at han kan være med til at give vores angrebsspil en yderligere dimension," udtaler cheftræner Simon Dahl, som desuden glæder sig over, at Nichlas Hald også kan og skal løse defensive opgaver - og så peger han på, at der er masser af potentiale i den 23-årige venstreback: