Ni børneteaterforestillinger i Slotsbio

Slotsbio åbner dørene for en ny sæson med børneteater

Café Slotsbio præsenterer i samarbejde med Hillerød Musik & Teater et nyt program med børneteater.

På grund af coronaen er der højst plads til 50 deltagere per forestilling, så der er god afstand mellem børnene.

Der er ni forestillinger i alt, og programmet starter ud 28. september med teatret Lampe, som byder på stykket 'Carmen og Casper' for de 3-7-årige.

Derudover byder programmet på Olsens teater 'Den lykkelige bonde' i oktober, Andersen kuffert med 'Bethlehem' og Batida med 'To i et hus og en mus' i november, Luise Schuw 'Den store nisseprøve' i december, Du milde Himmel med 'Sikke et vejr' i januar, Batida med 'Aben Osvald' til februar, 'Rævejagten' i marts og 'Den sultne larve aldrig mæt' til marts.