New Note Festival stærkt repræsenteret i nyt talentkursus

Mathis Pedersen og Sarah Lund fra styregruppen i Klaverfabrikkens New Note Festival er udvalgt til nyt kursus i livemusikbranchen

10 procent af de udvalgte i talentkurset 'Live Talent 2020' hos Dansk Live, interesseorganisation for festivaler og spillesteder, sidder i New Note Festivals styregruppe, hvor de kan bringe deres kommende kundskaber i brug.

Dansk Live har udvalgt 20 talenter til kurset, og de får i løbet februar og marts en introduktion til, hvordan musikbranchen fungerer. Og to af de 20 kommer altså fra New Note Festival på Klaverfabrikken, nemlig Mathis Pedersen og Sarah Lund.

"Klaverfabrikken har klædt mig på med den perfekte mængde lyst, erfaring og nysgerrighed til at søge Dansk Live Talent. Det er et solidt næste skridt, og jeg glæder mig til at bringe min nye viden med tilbage til huset og i særdeleshed New Note Festival," udtaler Mathis Pedersen i en pressemeddelelse.

Sarah Lund er i gang med sit tredje år på New Note Festival:

"Det er et virkelig fedt fællesskab, hvor min passion for arbejde i musikbranchen startede. At det nu har ført videre til en plads på Dansk Lives talentkursus er en kæmpe mulighed for mig," udtaler hun.

'Live Talent 2020' giver unge med forskellige baggrunde mulighed for at stifte bekendtskab med planlægningen af en festival og koncerter, samt hvordan man driver spillesteder og musikforeninger. Over seks lørdage fra februar til marts 2020 får man som deltager kendskab til livemusikbranchen og aktørerne bag med elementer som kommunikation, projektledelse, økonomistyring og lignende.

