Se billedserie Helle (Langholz) Pedersen i 2012. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Nekrolog: Helle Pedersen er død

Hillerød Posten - 28. april 2020 kl. 15:27 Af Borgmester Kirsten Jensen og byrådsmedlem Louise Colding Sørensen

Vores Helle er død. Mange menneskers Helle er død. Familiens Helle. Vennernes. Dem med brug for omsorg. Kollegerne med brug for en loyal kollega med et usædvanligt godt hovedet.

Vores Helle som i den grad var til at stole på, og til arrangementer både gik forrest og bagerst; fik dem til at ske og fik det hele samlet op. Formanden for Socialdemokratiet i Hillerød Kommune, som vi var så glade for og stolte af. Tænk at vi havde Helle som formand.

Helle blev født en forårsdag i maj i 1971. Hendes forældre havde mødt hinanden på en sommerlejr med DSU, så der var allerede tidligt lagt op til, at der skulle blive en god socialdemokrat ud af hende.

Helles force var fødevarekvalitet, som ung arbejdede hun både som bager og bartender, inden hun fik sin uddannelse på Slagteriskolen i Roskilde i 1994, og Helle var kvalitetsmanager i virksomheder som Coca-Cola, Axellus og Aldi. Hendes sidste arbejde blev som fødevarekonsulent i Dansk Erhverv. Men mad var også en mulighed for at invitere, og i vores område er Helle kendt for at invitere ensomme til juleaften i Harløse Forsamlingshus.

For nogle år siden fik Helle brystkræft, men de fem år fra da og til hendes død blev udnyttet fuldt ud med skønne ferier og et dejligt bryllup med Martin. De to udstrålede så megen kærlighed til hinanden, og vores tanker går til Martin, Mark, Sara og Bodil. I december fik vi den triste besked, at kræften var tilbage. Tidligt om morgenen, mandag d. 20. april, åndede Helle ud. Martin og Bodil sørgede for røde roser til hende, da 'hun skulle af sted'.

Og hvorfor er vi så mange, der er så forfærdeligt kede af det nu? Fordi vi har mødt Helle til jul for ensomme, som frivillig på Langelandsfestivalen, som engageret medhjælper hos forældrene i Harløse Forsamlingshus, som en dygtig og visionær kollega eller som formand for Socialdemokratiet i Hillerød.

Helle var engageret og pligtopfyldende på et niveau, der tjener til respekt og inspiration, og selvom hun var så knusende dygtig, så gjorde hun os alle sammen trygge og fremkaldte tillid hos alle, der havde fornøjelsen af at kende hende. Det var altid andre først, aldrig Helle først.

Man siger, at ingen er uerstattelige, men det tror vi ikke på i dag. Der vil altid kun være en som dig, og dit dejlige væsen, din flid og din fænomenale handlekraft vil altid blive savnet.

Helle, vi lover dig at gøre vores bedste, som du altid gjorde.

Æret være Helle Pedersens minde.

Borgmester Kirsten Jensen og byrådsmedlem Louise Colding Sørensen