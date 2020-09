Modulvogntog får ikke lov at køre ind til Rønnekrogen, besluttede trafikudvalg. Arkivfoto Foto: Photographer:J.Pachy sr./Jaroslav Pachý Sr. - stock.adob

Send til din ven. X Artiklen: Nej til kæmpe lastbiler på trængte veje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til kæmpe lastbiler på trængte veje

Trafikudvalget afviste ønske om modulvogntog på bl.a. Herredsvejen

Hillerød Posten - 09. september 2020 kl. 09:54 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ekstra lange lastbiler - de såkaldte modulvogntog - skal ikke have lov til at køre ind på Herredsvejen, rundt i rundkørslen til Egespurs Alle og ned til tankningen på Rønnekrogen.

Det mener politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. De afviste på deres møde i onsdags et ønske fra OK Truck Diesel og Stavnskær Fragt, som gerne ville have godkendt, at modulvogntog kan køre fra Hillerødmotorvejens Forlængelse og ind at tanke på deres virksomheder.

"Det tror vi ikke, at vejnettet kan bære i øjeblikket. Lige præcis på den strækning har vi i forvejen store problemer. Vi er også bekymrede for, at det ikke kun er lastvognstog, som skal ind og læsse af, men at det skal gælde alle dem, som skal ind og bruge tankanlægget," siger formand Dan Riise (V).

Ombygninger OK Truck Diesel og Stavnskær Fragt ønskede, at kommunen indgik i et samarbejde om en ansøgning til Vejdirektoratet for at få godkendt ruten til modulvogntog, som er lastvognstog på op til 25 meters længde og med en samlet vægt på 60 ton. En screening fra Vejdirektoratet viser, at der i så fald skal foretages en række ombygninger blandt andet ved Hillerødmotorvejens Forlængelses frakørsel til Herredsvejen, i rundkørslerne ved McDonald's og Plantorama samt ved tilkørslen til Rønnekrogen. Pladsen til modulvogntog kan samtidig være trang i rundkørslerne.

I Hillerød Kommune er der flere veje, som er godkendt til kørsel med modulvogntogn. Det er motorvejsforlængelsen, Amtsvejen (rute 16) og Roskildevej fra Slangerup ind krydset med til motorvejsforlængelsen.