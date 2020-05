Dask Håndbold Forbund stadfæstede mandag, at Nordsjælland Håndbold nedrykkes fra Ligaen - men Nordsjælland Håndbold og to andre klubber havde allerede forinden klaget til Danmarks Idrætsforbund. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Nedrykning stadfæstet - men Nordsjælland Håndbold kæmper videre

Nordsjælland Håndbold havde allerede inden ny stadfæstelse af skrivebordsnedrykning fra Håndboldligaen klaget til Danmarks Idrætsforbund

Dansk Håndbold Forbunds øverste organ, repræsentantskabet, stadfæstede mandag 25. maj den skrivebordsafgørelse, som betyder, at Nordsjælland Håndbold rykker ned fra Håndboldligaen, som ikke kunne færdigspilles på grund af coronakrisen. Men både Nordsjælland Håndbold og to andre nedrykkere, EH Aalborg og Odder havde allerede inden mandagens møde appelleret sagen til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Ifølge Nordsjælland Håndbold kunne Dansk Håndbold Forbund (DHF) med lidt smidighed have løst sagen på fem minutter, så alle ville være glade - skriver de i en pressemeddelelse. Klubben beskriver det som "at stå og banke på håndboldforbundets glasklokke for at få en dialog og nå frem til en løsning," skriver de. Klubben oplever det, som om Dansk Håndbold Forbund ikke har ønsket dialog:

"DHF har fastholdt en beslutning, som mandag blev truffet for anden gang - men som de tre håndboldklubber fortsat ikke mener, er gyldigt truffet," skriver klubben og skriver, at DHF er årsagen til, at sagen trækkes ud:

"Da EH Aalborg, Nordsjælland Håndbold og Odder Håndbold vil blive ramt voldsomt sportsligt og økonomisk, hvis beslutningerne om tvangsnedrykning fastholdes, og heller ikke har fået lov at komme til orde, så har de ikke andet valg end at benytte de appelinstanser, der findes," skriver klubben.

"Sagen kunne være løst på fem minutter, hvis DHF havde mod til at erkende, at det var en fejl at diktere tvangsnedrykning; nedrykninger, som også er i strid med ligareglementet," udtaler Nordsjælland Håndbolds direktør Hans Peter Dueholm i pressemeddelelsen.

Appellerede afgørelse Det var den 7. april, at Udvalget for Professionel Håndbold foretog en skrivebordsbeslutning om fordeling af medaljer, tildeling af Europa Cup-kampe og ned- og oprykninger. Disse afgørelser appellerede de tre klubber til Håndboldens Appelinstans, men Håndboldens Appelinstans valgte at afsige en kendelse om, at Udvalget slet ikke havde hjemmel til at træffe afgørelse om at afslutte turneringen. I Dansk Håndbold Forbund besluttede man så på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 25. maj at fastholde afgørelserne. Fredag 22. maj havde de tre håndboldklubber bedt DIF-Idrættens Højeste Appelinstans se på, om ikke spørgsmålet om tvangsnedrykningernes gyldighed skulle sendes retur til Håndboldens Appelinstans til afgørelse, idet denne appelinstans ikke havde taget konkret stilling hertil ved dens første behandling af appellen.

"Begrundelsen er, at der i den første kendelse mangler en stillingtagen til den primære klage; nemlig ønsket om at droppe tvangsnedrykning. Havde de tre klubber som ønsket fået medhold i denne del af appellen alene, ville forholdene omkring sæsonens afslutning været afklaret én gang for alle," skriver Nordsjælland Håndbold i pressemeddelelsen.

Ingen taleret De tre klubber synes desuden ikke, de har fået en fair behandling, når Dansk Håndbold Forbund har forhindret dem i at komme med ændringsforslag eller få taleret.

Håndboldklubberne afventer nu svar fra DIF-Idrættens Højeste Appelinstans på de tre klubbers ønske om at Håndboldens Appelinstans tager stilling til spørgsmålet om at undlade nedrykninger.

Samtidig overvejer de tre klubber også en appel af afgørelserne truffet på gårsdagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

"Det er dog vigtigt at understrege, at alle tre klubber fortsat er mere end villige til at komme i dialog med DHF om en endelig løsning, således at alle igen kan koncentrere sig om håndbolden," udtaler Hans Peter Dueholm.

"Dødtræt" Dansk Håndbold Forbunds formand Per Bertelsen ærgrer sig over, at sagen trækker ud, siger han til Ritzau:

"Jeg er dødtræt af, at det skal komme dertil. Men sådan er vores juridiske system bygget op, og det har jeg selvfølgelig respekt for. Det er klubbernes ret at anke til DIF, og nu må vi afvente og se, om DIF vil tage sagen, eller hvad de vil gøre ved den".

Per Bertelsen vil ikke over for Ritzau forholde sig til, hvordan nedrykningsdramaet vil ende:

"Jeg har fået så meget skældud, fordi jeg har sagt, at jeg ikke kunne se for mig, at repræsentantskabet ville træffe en anden afgørelse end prof-udvalget. Det er der mange, der har været oppe at ringe over. Så jeg skal ikke udtale mig om, hvad DIF's appelinstans kan nå frem til," siger han til Ritzau.

