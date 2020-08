Navnet er fundet til Hillerøds kommende kæmpe-dagtilbud

"Trollesminde er opkaldt efter den berømte danske admiral og søhelt Herluf Trolle, der har haft stor betydning for Hillerød. Med navnet vil daginstitutionen få et historisk navn, der tillige knytter sig til stedet," skriver forvaltningen i referatet.

Udvalget overvejede også navnet Birgitte Gøyes Børnehus, står der i referatet, men de besluttede at godkende navnet Herluf Trolle Børnehus med baggrund i, at navnet giver en større geografisk genkendelighed.

Den kommende daginstitution vil stå klar til, at alle børnene kan rykke ind i bygningen i første kvartal af 2022, forventer forvaltningen. Til efteråret bliver der etableret midlertidige pavilloner på nabogrunden, hvor institutionen skal ligge, indtil bygningerne er færdigbyggede. Kommunen forventer at tage pavilloner i brug til november. Børnehuset åbner derfor i pavillonerne og flytter siden over i den nye bygning.

Pavillonen kommer til at koste kommunen omkring 12 millioner kroner at anlægge, hvorimod der er afsat omkring 51 millioner kroner til at bygge det nye dagtilbud for.