Se billedserie En stor del af den kommende natur-nationalpark i Gribskov ligger i Hillerød Kommune. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Naturnationalpark: Hillerød skal lægge skov til mere vild natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturnationalpark: Hillerød skal lægge skov til mere vild natur

Gribskov skal være den ene af to nye natur-nationalparker i Danmark

Hillerød Posten - 19. juni 2020 kl. 19:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks største gamle skov Gribskov skal lægge grund til én af Danmarks to kommende naturnationalparker.

Læs også: Kommunen lader græsset gro for naturens skyld

Her skal både vilde dyr og planter trives uden alt for megen indblanding fra mennesker på 1.000 hektar.

Det er et politisk flertal i Folketinget, som har valgt at afsætte 105 millioner kroner til at skabe mere vild natur i Danmark - og 10 af millionerne skal gå til at skabe naturnationalparken i Gribskov, hvoraf store dele kommer til at ligge i Hillerød Kommune. Det glæder borgmester Kirsten Jensen (S) sig over:

"Det lyder spændende, og jeg glæder mig over det. Vi har i mange år arbejdet for Nationalparken Kongernes Nordsjælland, og jeg tror, at en naturnationalpark kan blive et flot supplement til Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Det er spændende planer med plads til mere vild natur og flere dyr," udtaler hun i en pressemeddelelse.

Græssende dyr Naturnationalparken i Gribskov skal etableres inden for få år og skal være et løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder.

Der skal etableres hegn til store græssende dyr, som kan bidrage til at holde naturen lysåben i parken. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter.

Også i Nationalparken Kongernes Nordsjælland, som Hillerød er en del af, vækker det glæde, at politikerne etablerer en naturnationalpark i netop Gribskov:

"Vi er utroligt begejstrede for, at det netop er i vores nationalpark, at det er besluttet at udlægge den ene af landets første to naturnationalparker. Det vil give mere plads til vores trængte natur og uden tvivl understøtte vores arbejde med at styrke naturen, både i Gribskov og i resten af nationalparken. Vi ser frem til sammen med Naturstyrelsen at arbejde med at gøre naturen i Nordsjælland vildere," udtaler bestyrelsesformand Carl Bruun.

Naturkrise Det er regeringen og dens støttepartier, som står bag aftalen, og miljøminister Lea Wermelin (S) glæder sig:

"Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme," udtaler hun i en pressemeddelelse. Mdt

Natur-nationalparker

Der afsættes 20 millioner kroner til at forberede etableringen af en naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers. Der afsættes 10 millioner kroner til naturnationalparken ved Gribskov i Nordsjælland. Desuden findes der yderligere syv millioner kroner til parken gennem EU LIFE-midler og puljen til urørt skov.

Derudover afsættes penge til blandt andet genetablering af stenrev, den økologiske landbrugsdrift på Livø, bedre muligheder for at danskerne kommer ud i naturen med mere.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

relaterede artikler

Haveaffald: Næste år tager lastbilen ikke ukrudt og blade med 30. april 2020 kl. 07:37

Folkeskov folder sig ud ved Ny Harløse 24. december 2019 kl. 08:00