Naturlegepladsen Eghjorten er nu spærret af, da for mange mennesker brugte legepladsen i en tid med coronasmittefare. Arkivfoto

Naturlegepladsen Eghjorten er lukket - "brug skoven i stedet"

Naturstyrelsen har spærret Eghjorten af, men opfordrer til, at man bruger skoven

Rigtig mange børn og voksne søger ud i naturen i det gode solskinsvejr, men nu er naturlegepladsen Eghjorten desværre ikke længere en udflugtsmulighed. Den blev nemlig i fredags, 20. marts, lukket på grund af coronasmittefaren, efter at der var alt for mange mennesker på legepladsen.

"Vores indgangsparti er nu spærret af, fordi der desværre var samlet for mange mennesker her på området. Så I samarbejde med politiet har vi fået lukket området, og det gælder både legepladsen, vores overnatningsmuligheder og discgolfbanen," fortæller skovløber og naturvejleder Martin Wiberg fra Naturstyrelsen i en video på Facebook.

"Men naturen er stor. Vi har cirka 22.000 hektar med skov i Nordsjælland, så der er masser af plads at boltre sig på ude i naturen stadigvæk. Man skal bare huske at følge myndighederne anbefalinger," siger han og lover, at naturlegepladsen giver besked om det, når de åbner igen.