Lystrup Skov får ikke sin naturlegeplads tilbage, medmindre en gruppe frivillige borgere vil stå for det, oplyser Naturstyrelsen.

Send til din ven. X Artiklen: Naturlegeplads fjernet - og kommer ikke tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturlegeplads fjernet - og kommer ikke tilbage

Legepladsen i Lystrup Skov var i så dårlig stand, at den nu er fjernet - og naturstyrelsen har ikke råd til at bygge ny legeplads

Hillerød Posten - 03. april 2020 kl. 07:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Skovlegepladsen i Lystrup skov... Der har jeg tilbragt mange timer med mine unger, skønt sted... og nu er den væk".

Sådan skrev en borger i Facebookgruppen 'Uvelse Byernes by!' for nylig - og flere borger fulgte trop.

"Hvad bliver der af vores elskede naturlegeplads til alle børnene? Kommer der en ny? Jeg ved, den var meget velbesøgt, ikke mindst af vores pasningsordning og spejderne, samt skoleklasser, vuggestuer og børnehaver," skriver en anden borger.

"Hvad!!! Jeg har ikke børn mere, men børnebørn på vej. Der er altid folk på pladsen, når jeg færdes i skoven. Den bliver brugt rigtig meget. Den kan de da ikke bare fjerne. De siger, der skal være plads til alle i skoven. Så nytter det da ikke noget, de fjerner noget så vigtigt? Om et år er der sikkert også cykelspor over den plads. Det spor bliver hele tiden udvidet. Lystrup skov snart kun for cykler og køer. Hvor skal børnene så lege?," spørger en anden.

Det er korrekt, at naturlegepladsen er blevet fjernt, fortæller skovrider og chef for lokalenheden Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen Nordsjælland.

"Legepladsen var meget nedslidt, og vi har ikke midler til at vedligeholde den," siger han til Hillerød Posten.

Så hvis der igen skal etableres en naturlegeplads i Lystrup Skov, vil det kræve, at nogle borgere eller virksomheder kommer på banen.

"Vi er altid åbne for at drøfte partnerskaber. Vi har for eksempel en borgerforening, som selv har skaffet midler til en bålhytte og et shelter ved Blå Port ved Esrum Sø - og hvis en gruppe selv vil lave et partnerskab og skaffe nogle penge til det, så vil vi altid gerne drøfte det," siger han og fortsætter:

"Vi har ikke fjernet legepladsen, fordi vi ikke syntes, den skulle være der - men det er et spørgsmål om at prioritere midlerne. Det er desværre sådan, det er nogle gange - at vi må prioritere for at give den samlede bedste oplevelse," siger han.

Mdt