Nattefest endte i vold

25-årig mand, som var på udgang fra fængslet, er idømt tre måneders fængsel for vold til fest i Tulstrup i februar

Det blev han forleden dømt for i Retten i Hillerød.

Festen fandt sted 8. februar, hvor manden ankom med nogle venner i en taxa omkring klokken 2 om natten. Her havde lille gruppe mennesker festet siden ved 22-tiden, står der i dombogen.

De havde drukket, men ikke spist, hele aftenen i kælderen, og på et tidspunkt blev den 25-årige mand sur på den anden mand, tilsyneladende over noget, manden sagde, forklarede mandens kæreste i retten. Den 25-årige sagde ifølge kæresten, at han ville smadre den anden mand, og han holdt en vodkaflaske op og var opfarende.