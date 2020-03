Næsten 600 løbere klar til Mudrace i mørke

Løbene finder sted tirsdag 10. marts for mænd og onsdag 11. marts for kvinder i den mørke skov langs FIFs højbaner og rundt i Adventure Parks område. For begge køn gælder det, at de i mørket kun med hjælp fra deres pandelamper og små fakler, der står lang ruten, løber seks kilometer inde i tætte bevoksninger, sumpede områder og skrænter, som sørger for mælkesyre i benene.