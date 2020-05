Flere nabokommuner har rettet henvendelse til Hillerød Kommune om muligheden for at få etableret nye supercykelstier. Arkivfoto Foto: Dmytro Surkov/Dmytro Surkov - stock.adobe.com

Nabokommuner vil have Hillerød med på at bygge supercykelstier

Både Allerød og Halsnæs Kommuner ønsker at samarbejde med Hillerød om bedre forhold for cyklisterne

Hillerød Posten - 22. maj 2020

Både Allerød og Halsnæs kommuner vil have Hillerød Kommune med på at etablere nye supercykelstier.

De to kommuner har begge rettet henvendelse til Hillerød Kommune for at få etableret nye supercykelstier, som kan forbinde transportmulighederne for de tohjulede.

Allerød Kommune ønsker et samarbejde med Hillerød om en supercykelsti mellem Hillerød og Lynge - herunder særligt etablering af cykelsti mellem Nørre Herlev og Lynge, som i dag er uden faciliteter for cyklister. Samtidig har Allerød Kommune opfordret Hillerød Kommune at medvirke til en forlængelse af supercykelstien Allerød Ruten til Hillerød. Skiltningen ophører her i dag på Gl. Frederiksborgvej ved kommunegrænsen.

Også Halsnæs Kommune har rettet henvendelse til Hillerød. Halsnæs ønsker at få undersøgt mulighederne for at bygge supercykelsti fra Frederiksværk til Hillerød.

Ikke budget til det Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød tog på deres møde 6. maj ønskerne fra nabokommunerne til efterretning, fortæller formand Dan Riise (Venstre) til Hillerød Posten:

"Vi har desværre hverken budget eller økonomi til supercykelstierne lige nu, men vi vil kigge nærmere på det. Og hvis planerne kommer længere frem, så kan vi måske finde en form for budget til det. Men vi har stadig internt i kommunen en del steder, hvor cykelforholdene ikke er, som de skal være. Og det skal vi jo også have kigget på".

Godt for miljøet Hvis hele Nordsjællands skal hænge sammen, er der også huller i retning mod Helsingør Kommune, hvor cykelforholdene kan forbedres, mener Dan Riise.

"Men nu ved vi, at de andre kommuner gerne vil samarbejde, og så må vi se, hvad der kan komme ud af det. Der er ingen tvivl om, at vi skal have kigget på, hvordan man kan komme på cykel hen over nogle lidt længere afstande, end vi er vant til at tænke på. Det er godt for miljøet og giver mindre trafik på vejene," siger han.

3,4 kilometer Cykelruten Hillerød-Lynge er på planlægningsstadiet tænkt at løbe via Milnersvej, Roskildevej, Lyngevej, Nørre-Herlevvej til kommunegrænsen og herfra i Allerød ad Nørre-Herlevvej og Hillerødvej frem til Lynge, oplyse forvaltningen. Ruten har været drøftet i den administrative styregruppe for supercykelstierne, og det er aftalt, at der udarbejdes et anlægsoverslag opdelt i etaper, betalt af fælles sekretariatsmidler.

Strækningen uden cykelstier mellem Nørre-Herlev og kommunegrænsen til Allerød er 3,4 kilometer lang, mens strækningen uden cykelstier i Allerød frem til Lynge er 2,4 kilometer. Dette gør, at der kun er få cyklister på strækningen, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Ifølge Allerød Kommune viser tal fra Danmarks Statistik, at den daglige pendling, som primært er bilpendling, fra Allerød til Hillerød udgør cirka 1.000 pendlere og cirka 1.200 pendlere fra Hillerød til Allerød.

Tiltag på disse strækninger har et potentiale for at fremme cykelpendling mellem Lynge og Hillerød, vurderer forvaltningen. På Milnersvej, vurderer forvaltningen dog, at det ikke er muligt at kunne opnå tilstrækkelige bredder til supercykelsti-standarden.

Med hensyn til en forlængelse af supercykelstien Allerød Ruten til Hillerød ad Gl. Frederiksborgvej/Funkevej har udvalget 1. april besluttet at lade dette undersøge i forbindelse med behandling af sagen om Missing links på cykelstiruterne.

750 meter Supercykelstien, som Halsnæs Kommune ønsker at indgå et samarbejde om, går på lange strækninger via statsveje i begge kommuner. En kommunal strækning af Herredsvejen fra Motorvejens forlængelse til rundkørslen ved Tulstrupvej på cirka 750 meter er uden cykelsti i dag. Forvaltningen planlægger sammen med Halsnæs at bede kommunernes fælles supercykelsti-sekretariatet om at medvirke til en screening med tilhørende prisskøn.

Forvaltningen vil vende tilbage til ABT-udvalget, når de nærmere undersøgelser og prisoverslag er klar, således at nabokommunerne efterfølgende kan blive nærmere orienteret om Hillerød Kommunes planer.