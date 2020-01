Se billedserie Naboerne på Ullerødvej Jim Murphy og Mette Mikkelsen har hængt et stort banner op med teksten "Vaskehal, nej tak!", der viser, at de er modstandere af SuperBrugsens planer om en vaskehal på den anden side af vejen. Foto: Anna Hjortsø

Naboer om udvidelsen af SuperBrugsen: "Vi har nået grænsen"

Vaskehal og øget trafik bekymrer naboerne til SuperBrugsen i Ullerød

Hillerød Posten - 09. januar 2020 kl. 07:00 Af Anna Hjortsø

Et stort, rødt banner med teksten "Vaskehal, nej tak!" er spændt op foran Jim Murphys hus på Ullerødvej nr. 11. Banneret bliver på skift hængt op hos ham og naboen Mette Mikkelsen i nr. 15. Med blandt andre Matias Frederiksen i nr. 19 er de gået sammen om at gøre opmærksom på de problemer, de mener, en udvidelse af SuperBrugsen, der ligger på den anden side af vejen, vil medføre. "Vi har nået grænsen. SuperBrugsen vil have flere og flere kunder og en større og større butik. Og det passer ikke ind i et normalt villakvarter som vores. Vi er glade for Superbrugsen, og vi bruger den jo dagligt" siger Mette Mikkelsen. "Men en større butik vil bidrage til den i forvejen problematiske trafik, og vi mister torvet som socialt samlingspunkt, da det skal tilbygges".

1.000 ekstra kvm I slutningen af november sendte byrådet udvidelsen af SuperBrugsen på Frederiksværksgade til høring, så borgerne kan få medbestemmelse i planlægningen. Lokalplanen skal nemlig ændres, hvis SuperBrugsens udvidelsesdrømme skal blive til virkelighed. Dagligvarebutikken ønsker at udvide med knap 1.000 kvadratmeter, der inkluderer en ny vaskehal, nye parkeringsarealer og flere butikskvadratmeter til en centerløsning med bager, plantecenter, cafe og eventuelt apotek.

Støj og forurening Det er en forøgelse på 30 procent – en 'voldsom' forøgelse, hvis man spørger naboerne på Ullerødvej, som især er bekymrede for støjgener og forurening i forbindelse med vaskehallen. Og for om lovgivningen vil blive overholdt, hvilket den bliver med de nuværende planer. "Der skal være 20 meters afstand til beboelsesområde, ifølge loven. Tegningerne, vi har fået fremlagt, viser en afstand på 20 meter og én centimeter. Her kan man godt komme i tvivl, om en anden måling ville vise 19 meter og 99 centimeter," siger Matias Frederiksen. Vaskehallen skal ligge mellem bagsiden af SuperBrugsen og området ud til Frederiksværksgade, hvor der i dag ligger en rød murstensvilla – med kørsel via den nuværende parkeringsplads langs bagsiden af bygningen.

Øget trafik Øget trafik i området er også en stor bekymring for de tre Ullerødvej-beboere. Ifølge dem er der i forvejen kaotisk trafik i området ved myldretid. Særligt i det trafikale knudepunkt, mellem Ullerødvej, Frederiksværksgade og Lærkevej foran SuperBrugsens torv. De er især bekymrede for, at de flere kunder medfører mere trafik, da mange skolelever bruger Ullerødvej til at komme til Hillerød Vest Skolen. I ændringsforslaget til lokalplanen står der, at en udvidelse "(...) vil medføre mere trafik i området, men ikke i tilstrækkelig grad til, at det vil være nødvendigt at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området". Her undrer beboerne sig over, hvad de mener, er manglende dokumentation, som de har efterspurgt hos kommunen. ”Vi fik med meget besvær udleveret en trafiktælling fra 2008 (på Ullerødvej, red), altså før Superbrugsens sidste udvidelse. At kommunen bygger sin noget skråsikre trafikkonklusion på en 11 år gammel analyse, virker noget besynderligt," siger Mette Mikkelsen. Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget oplyser, at kommunens forvaltning har vurderet, at trafikoptællingen fra 2008 tilsammen med en optælling på Frederiksværksgade fra 2016 er tilstrækkeligt. "Men er der noget, vi har overset, eller som ikke er blevet behandlet, som det burde, så behandler vi det en gang til. Hvis der bliver stillet tvivl om, hvorvidt den trafikanalyse er rigtig, så vil vi få trafikken undersøgt, inden vi kører videre med sagen. Ingen har lyst til, at det skal sande til i trafik," siger han. "Det er forvaltningen og byrådets oplæg. Det er derfor, vi har en høringsperiode: Er der noget, vi har overset? Vi vil gerne vil høre, hvad borgerne synes".

2.000 ekstra kvm Det nuværende ændringsforslag til lokalplanen vil desuden give SuperBrugsen mulighed for at bruge knap 1.000 kvadratmeter mere, end hvad butikken skal bruge til deres nuværende byggeplaner. "Det betyder, at næste gang, de ønsker at udvide, behøver de ikke sende det i høring og spørge os naboer. Jeg synes, det er at give grønt lys lidt for lang tid ud i fremtiden, og Coop er jo en uudtømmelig kilde til konceptudvidelse," siger Mette Mikkelsen. For naboerne er det et tegn på, at byrådspolitikerne ikke ønsker at inddrage dem, og at forretning bliver vægtet frem for beboerne.

Det er ikke SuperBrugsen, der har ansøgt om flere kvm, end de har brug for til de nuværende byggeplaner. Det er kommunens forvaltning, der har foreslået at lave lokalplanen mere rummelig, inden for lovgivningens rammer. "Hvis SuperBrugsen fx skal bygge et cykelstativ, så behøver man ikke ændre lokalplanen igen, som tager et år," siger Dan Riise. "Men hvis det viser sig, at det ikke er nødvendigt, så mener jeg, at vi skal sætte kvadratmeterne ned til det aktuelle byggeri – med lidt ekstra, så der fx er plads til at bygge et cykelskur. Der er jeg enig med dem (beboerne på Ullerødvej, red.)". Naboerne på Ullerødvej håber, at de med banner, flyers og snakke kan få flere af kvarterets beboere op af stolene den 16. januar kl. 17-19 til et borgermøde på Hillerød Rådhus. Man kan indsende høringssvar og forslag til ændringer til Hillerød Kommune indtil den 27. januar. "Vi håber, at folk vil dukke op og tage ansvar for deres lokalområde," siger Mette Mikkelsen.



Læs brugsuddeler Thomas Schaldemoses svar på kritikken her: "Udvidelse af SuperBrugsen er kundernes ønske"

