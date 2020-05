Se billedserie Sten Svensson kan kigge over til byggeriet på Slangerupgade fra sin lejlighed på P. Mogensensvej - men han kan også både høre og mærke det. Foto: Martin Warming

Nabo til byggeri: - Glas, kopper og tallerkener klirrer, når de piloterer. Jeg kan mærke det i hele kroppen

"Politikerne glemmer de 'gamle' borgere i deres betræbelser på at få nye til at flytte til kommunen, mener Sten Svensson, der er nabo til en a

Hillerød Posten - 28. maj 2020 kl. 10:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeri Bang, bang, bang, bang, bang...

De fleste hillerødborgere er efterhånden klar over, hvordan det lyder, når der bankes pæle i jorden på en byggeplads.

En af dem, der er ved at være godt og grundigt træt af de konstante bankelyde, er Sten Svensson, der bor på P. Mogensensvej.

Han bor bare 200 meter fra byggepladsen på Slangerupgade 47-51, hvor der er ved at blive opført to boligblokke med 60 lejligheder, og han har i flere måneder lagt ører til både bankeri og de mange store og tunge lastbiler, der leverer pæle, grus og byggematerialer til byggepladsen.

Specielt støjen og rystelserne fra piloteringen af de 18 meter lange pæle, der er ved at blive banket i jorden, er ved at gå Sten Svensson på nerverne.

"Det er voldsomt frustrerende at høre på. Det største problem er faktisk, at vi ikke ved, hvor længe det vil larme. Vi aner ikke, om de skal pilotere i fem minutter eller tre timer, og den der uvished om, hvor længe, det vil larme og ryste, er noget af det værste. Når man bor tæt på, så bliver den dybe basrumlen suppleret med meget høje knald, som når metal rammer metal - det er næsten som pistolskud," siger han.

Byggepladsen på Slangerupgade er dog ikke Sten Svenssons eneste støjende genbo. Ikke langt fra P. Mogensensvej er der ved at blive opført en helt ny bydel på Frederiksbro-grunden, og inden længe begynder der formentlig også et byggeri på grunden mellem føtex og Hillerød Motor Co.

Stressende Sten Svensson understreger, at han ikke imod byudvikling, og han er godt klar over, at han bor midt i byen og derfor også må finde sig i, at det støjer lidt en gang imellem. Men det ændrer ikke ved, at det er en stor belastning at høre på bankelydede fra piloteringen.

"Det er meget stressende, og man bliver nok lidt mere temperamentsfuld. Men det er ikke kun støjen. Det er også vibrationerne fra piloteringen. Glas, kopper og tallerkener klirrer, når de piloterer. Jeg kan mærke det i hele kroppen, og alle de der rystelser gør jo, at kroppen på en eller anden måde er i gang hele tiden, og det tror jeg ikke er særlig sundt," siger Sten Svensson.

"Ikke alene skal vi leve med støjen, men støvet er også en ikke ubetydelig del af hverdagen. Der lægger der sig et lag støv over alt, når vinduerne er åbne," fortæller Sten Svensson, der har overvejet at finde et andet sted at bo.

"Tanken har da strejfet mig, men jeg er jo rigtig glad for at bo her, så jeg vil da være ked af at skulle flytte, men det kan være, at det bliver for meget af det gode til sidst. Der er jo flere byggerier på vej i området. De skal også til at bygge ovre ved siden af føtex på et tidspunkt, og så starter det hele måske forfra," siger Sten Svensson, der har haft meget svært ved at arbejde hjemme under corona-nedlukningen.

"Det er helt umuligt at deltage i online-møder på grund af støjen og rystelserne".

Frygter skader Rystelserne fra piloteringen er anledning til endnu en bekymring for Sten Svensson.

"Mange rystelser hele tiden gør jo, at det hele står og bevæger sig på en måde, der ikke er naturligt. Og så går det altså galt på et tidspunkt. Huset her og hele taget blev renoveret for to år siden, men der er allerede kommet revner i mit loft. Mit problem er bare, at jeg ikke ved, om de stammer fra det ene eller det andet byggeri. Om det er den vedvarende pilotering eller de meget tunge lastbiler, det ved jeg ikke, men det er mig, der har bevisbyrden, og sådan nogle skader opstår jo ikke fra det ene øjeblik til det andet, og jeg vil aldrig kunne bevise, om det er det ene eller andet byggeri, der er skyld i det. Det giver mig en følelse af frustration og afmagt," siger Sten Svensson, der mener, at det burde være kommunen, der skulle føre bevis for, at husene ikke tager skade.

"Men de henviser bare til bygherrerne. Kommunen burde påtage sig et aktivt ansvar overfor borgerne, når så mange byggerier sættes i gang. Kommunen burde have en skærpet tilsynspligt i forholdet til generne ved byggerier, og man burde stå ved sit ansvar i forhold til skader, der opstår som følge af de mange byggerier".

Sten Svensson er ikke i tvivl om, at mange af naboerne til byggeriet på Slangerupgade kommer til at døje med revner og sætningsskader på grund af de mange byggerier i området.

"Mange af husene her i området er af ældre dato, og der er ikke et eneste hus, der ikke kommer til at blive mærket af byggeriet på den ene eller anden måde," siger Sten Svensson, der samtidig undrer sig over, at der ikke bliver stillet større krav i forhold til arkitekturen.

"Slangerupgade og P. Mogensensvej rummer rigtigt meget af Hillerøds historie. Det er et kvarter med mange skønne, gamle og tidstypiske ejendomme, og jeg synes, det er en skandale, at der nu bliver bygget sådan noget som på Slangerupgade 47-51. Det ligner, jeg ved ikke hvad. Tingene skal være i harmoni med hinanden, men de her nye etageejendomme, man er ved at bygge på Slangerupgade, passer slet ikke ind i det her område. Det minder om noget, man byggede i midten af 50'erne i indre København. Men det handler jo om at få proppet så mange beboere som muligt ind i bygningen - det er der flest penge i - men man kan jo godt bygge noget, der er pænt. Det er der heldigvis også mange eksempler på rundt omkring, så hvorfor gør man det ikke," spørger Sten Svensson.

Savner inddragelse Byggeriet på Slangerupgade har fået dispensation til at bebygge 85 procent af området i stedet for 75 procent, der ellers er standard ved nye byggerier. Derudover har byggeriet også fået lov til at bygge højere, end lokalplanen foreskriver.

"Det gives dispensation på dispensation. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nu har byrådet lige vedtaget en arkitekturpolitik, men jeg frygter lidt, at det bare er en masse flotte ord, som man ikke vil efterleve alligevel. Der er allerede blevet godkendt en masse dårlige og ikke særlig kønne byggerier, og dem må vi så leve med i 50 år eller mere, og kommune n vil ikke inddrage almindelige borgere til en løbende evaluering af den nye politik og til en sikring af, at den rent faktisk bliver efterfulgt," siger Sten Svensson, der samtidig efterlyser en politik for, hvordan de gener, som borgerne oplever i forbindelse med de mange byggerier, skal tilgodeses.

Kan ikke undgås Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, kan godt forstå, at Sten Svensson ikke synes, at det er særlig sjovt at bo ved siden af en byggeplads. Men der er ikke så meget at gøre ved støjgenerne, siger han.

"Jeg kan sagtens forstå, at man er generet af bankelyde fra et byggeri, hvis man er nabo til et af dem, hvor det bliver piloteret. Det kan desværre ikke undgås, men jeg ved, at entreprenørerne prøver at minimere den periode, hvor det foregår, og jeg håber, at de overholder den gældende lovgivning og de retningslinjer, de har fået af kommunen," siger udvalgsformanden til Hillerød Posten.

Til gengæld er han ikke enig med Sten Svensson, der mener, at kommunen giver for mange dispensationer til byggerierne i Hillerød.

"Det kan jeg ikke genkende. Der bliver udarbejdet nye lokalplaner, hvor vi i nogle tilfælde ændrer på kommuneplanens rammer. Det kan være i de planer, hvor vi synes, vi får en ny god bebyggelsesplan, som kan lade sig realisere, og som giver dem en ny god omdannelse af et ældre område. Vi drøfter de mange forskellige hensyn i udvalget, inden vi godkender den endelige plan, og det er efter, at vi har fået input fra de offentlige høringer, der er blevet afholdt inden. Der er også planer, der er ældre, og fra inden vi fik udarbejdet en arkitekturpolitik. Med arkitekturpolitikken og det nye arkitekturråd har vi skærpet vores fokus på, hvordan der bliver bygget, og vi har i det nuværende udvalg haft grundige drøftelser af de nye planer, der er kommet til," fortæller Dan Riise, der mener, at politikerne gør en stor indsats for at høre alle parter, inden et byggeri godkendes.

"Kommunen er i udvikling, og den udvikling sker blandt andet gennem en fortætning i den ældre del af byen. Nogle ejendomme og virksomheder kan ikke fortsætte, og grundejerne ønsker en anden anvendelse og fremtid for deres område. Det vil vi som ansvarligt byråd gerne understøtte. Når det så er sagt, så gør vi os faktisk umage for at have gode og grundige processer med borgermøder, hvor vi hører borgerne om de udviklingsplaner, der er. Det sker blandt andet på borgermøder med startsredegørelse, hvor de allerførste skitser af planen præsenteres, og endnu et borgermøde, når selve lokalplanen er udarbejdet. Det gør vi for at høre alle de synspunkter, der kan være, inden vi træffer en beslutning om, hvordan området skal udvikles og se ud i fremtiden," siger Dan Riise til Hillerød Posten.

Har udarbejdet en folder Dan Riise mener også, at kommunen gør meget for at rådgive og vejlede både bygherrer, entreprenører og borgere om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår skader på et hus i forbindelse med et byggeri.

"Jeg ved, at forvaltningen tager fat i bygherrer og entreprenørerne og gør dem opmærksom på, at de skal kontakte naboerne og fortælle dem, hvad der skal ske på grunden. Vi har i år fået udarbejdet en folder til dem, som bygger og investerer i vores by. Alle, der bygger, får denne vejledning, og de får også vejledning i, hvad de skal gøre og ideer til, hvordan de kan invitere naboer til dialog og oplyse om byggeriet. Derudover spørger vi dem om valg af fundering og giver dem de vejledninger og regler, der er omkring støj og byggetidspunkter. Bygherrer skal ligeledes kortlægge ejendomme, inden de går i gang med fundering for at sikre sig dokumentation om tilstanden af de omkringliggende ejendomme. Hvis beboerne får sætningsskader ved fundering af byggeriet, skal de tage fat i deres forsikringsselskab, som professionelt kan hjælpe dem".

