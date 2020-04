Se billedserie Alberte Løth spillede kæledyrskoncert sin hund Freke, da musikskolens koncert blev aflyst på grund af Covid-19. Privatfoto

Musikskolen holder dampen oppe med kæledyrskoncerter

Hillerød Musikskole har som alle andre måttet tænke i nye baner for at fortsætte undervisningen under coronakrisen

Hillerød Posten - 10. april 2020

Musikalske optrædender for kæledyr og hjemmevideooptagelser. Hillerød Musikskole fortsætter deres undervisning her i denne coronatid, selvom undervisere og elever ikke kan sidde i samme lokale.

Musikskolens lærere har alle kontaktet eleverne fra deres private hjem, og der har været alt fra telefonsamtaler, sms'er, mails, skype, facebook, messenger og videosammenkomster, fortæller souschef Mads Strandgaard.

"I musikkens verden er det stadig en smule vanskeligt at gennemføre realistisk live undervisning, da det tekniske udstyr, vores elever eller vores lærere har adgang til, er meget forskelligt. Musikskolen er ikke gearet til 100 procent digital undervisning - vi lever af den menneskelige kontakt og den akustiske lyd imellem elev og lærere. Dette mærker vi for alvor i disse dage".

Tænker kreativt Men musiklærerne tænker kreativt for stadig at kunne undervise eleverne, siger han:

"Det til trods så har der været utrolig mange påfund fra musikskolelærernes side til at få opretholdt en fornuftig og inspirerende musikalsk kontakt til eleverne. Mange tænker nok, at nu kan eleverne da få øvet rigtig meget, men det er svært at opretholde gejsten, når man ikke har sin lærer at vise sin øvning og dygtiggørelse for. Musikskolelærernes rolle er uvurderlig i undervisningssituationen. Det er læreren, som kan holde modet og dampen oppe; det er læreren, som kan rette de steder, som skal rettes, og det er læreren, som kan overraske eleven med nye stykker og tekniske løsninger på alt det, som instrumentet bare ikke vil".

Nye ideer Musikskolens lærere og elever har sammen fundet på nye tiltag, som kan holde dampen oppe. For eksempel havde klaverlærer Kristine Thorup planlagt en koncert for klaverelever og deres kæledyr - en ide som elev Anna Debel Pedersen fik. Men koncerten måtte aflyses på grund af coronarestriktionerne. Men mange af eleverne tog sagen i egen hånd og filmede en optræden for deres kæledyr derhjemme i stedet.

Marimbalærer Tineke Noordhoek har sat en omfattende videoproduktion i gang, hvor alle de elever, som går til sangspil og bevægelse i 0., 1., og 2. klasse, samt instrumentværkstedet, optager videoer derhjemme, hvor de synger til numrene fra en Disney-koncert, som de skulle have holdt på musikskolen. Videoerne bliver senere klippet sammen, så elever kan se deres optræden hjemme i stuerne.