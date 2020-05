Se billedserie Ole Christiansen har taget hul på sit 10. år som formand for foreningen De Røde Veste, som arrangerer koncerter og standup i Støberihallen. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Musikforening markerer de 10 år - men coronakrisen giver udfordringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikforening markerer de 10 år - men coronakrisen giver udfordringer

De Røde Veste arrangerer på 10. år koncerter og standup i Støberihallen, men coronakrisen gør det svært at finde kunstnere, som kan optræde i de kommende sæsoner

Hillerød Posten - 15. maj 2020 kl. 06:08 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle have været et festligt jubilæumsår - men coronakrisen giver udfordringer for de frivillige i foreningen De Røde Veste, som på 10. år arrangerer koncerter og standup i Støberihallen i Hillerød.

"Tanken var, at vi i foråret 2021 gør lidt ekstra ud af vores program. Men det er svært på grund af coronakrisen, fordi så mange kulturarrangører flytter deres arrangementer," siger Ole Christiansen, som har været formand i alle årene, siden foreningen blev dannet i marts 2011.

Er allerede booket Han har haft bud ude på adskillige kunstnere, som foreningen gerne ville booke både til det kommende efterår og til deres forårssæson, hvor de altså gerne vil markere deres 10 års jubilæum.

"Vi prøver at arbejde på at booke noget, men det er rigtig svært. For det første er der ikke rigtig nogen, der ved, der sker i med hensyn til coronasituationen, men samtidig så er rigtig mange kunstnere allerede booket, fordi deres turneer bliver flyttet her fra sommeren og frem til efteråret og foråret. Det er aftaler, som allerede er indgået, så der kan vi ikke bryde ind," siger Ole Christiansen.

Kommunale besparelser De Røde Veste blev dannet 31. marts 2011, efter at kommunen sparede institutionen Støberihallen væk. Omkring 25 medlemmer stiftede foreningen, som fik navnet De Røde Veste efter den 'uniform', de frivillige bærer til arrangementerne.

I dag er der stadig cirka 25 medlemmer - nogle nye, nogle fra dengang, og Ole Christiansen er altså stadig formand og står for alle bookingerne, omkring fem-seks stykker per sæson. Både Michael Falck, Poul Krebs, Allan Olsen, Sebastian, Simon Kvamm, Lars Lilholt, Søren Huss og mange flere har spillet i Støberihallen - koncerter som foreningen fremhæver som 'fantastiske'.

Men i den kommende efterårssæson er der kun tre arrangementer på plads, fortæller Ole Christiansen: Hjalmar 22. oktober og Hanne Boel 14. november - og så spiller U2-coverbandet Die Herren 28. december, sådan som traditionen har været i alle årene siden begyndelsen.

"Det er jo fine navne, men vi ville gerne have haft et eller to arrangementer mere. Efteråret plejer at være vores bedste tid på året. Vi har også forsøgt en booke en del, også til forårssæsonen, men der er ikke rigtig nogen, der bider på. Samtidig er det jo ikke lige nu, vi sælger billetter - vi har ikke solgt én eneste i to måneder," siger formanden, som dog håber, at trangen til at komme ud og få en kulturoplevelse er stor efter krisen:

"Man taler jo om, at folk har 'hudsult', og jeg tror også, folk får 'musiksult', når det her er overstået. Vi plejer jo at have en tæt sommer med utrolig mange festivaler og sommerkoncerter, og dem er der jo ingen af i år. Så mon ikke vi kan tiltrække lidt ekstra publikum i efteråret".

Standup-succes De Røde Veste står også hvert år for at tiltrække standup til Hillerød - og det fortsætter de med, fortæller Ole Christiansen:

"Vi har haft to-tre stykker hvert år, og både Warberg, Mick Øgendahl, Mark Le Fevre og mange flere har optrådt. Det er der et stort publikum til".

Samtidig er der mange kunstnere, som gerne vil optræde på Støberihallens intime scene:

"Det er jo vigtigt, at man er tæt på de optrædende og har øjenkontakt med dem, og mange kunstnere er glade for, at de komme tæt på 300-350 siddende publikummer, vi har plads til i salen, så de kan godt lide at optræde der," siger han.

Nogle kunstnere er dog for dyre til, at foreningen kan booke dem, når nu de ikke får kommunal støtte såsom for eksempel Gjethuset, Trommen, Mantzous og andre scener gør.

"Økonomien kan begrænse, hvem vi kan booke, for det er jo begrænset hvor meget vi kan tage for en billet - og vi kan ikke tage mere, end alle andre tager," siger Ole Christiansen.

Han håber, at publikum vil bakke op om De Røde Vestes arrangementer fremover.

"Kun publikums goodwill sikrer, at den årlige drift giver det overskud, der er nødvendigt for at drive vores type forretning. Men så er det da heller ikke utænkeligt, at vi tager 10 år mere," siger han.