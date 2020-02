'1917', 'A Hidden Life', Bruce Springsteen-dokumenter og meget mere kan ses i Slotsbio. Foto: Francois Duhamel / Universal Pictures and DreamWorks Pictures

Send til din ven. X Artiklen: Musikfilm og Oscar-vindere i Slotsbio Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikfilm og Oscar-vindere i Slotsbio

Hillerød Posten - 19. februar 2020 kl. 14:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

biograf Café Slotsbio har adskillige film på programmet i den kommende uge.

Fra torsdag 20. februar viser biografen i Frederiksværksgade krigsdramaet '1917', som vandt tre 3 Oscars ved den netop overståede prisuddeling. Den handler om to unge, britiske soldater, som under første verdenskrig står over for en umulig mission, da de bliver sendt dybt ind på fjendens territorium for at advare deres egne mænd om et skæbnesvangert baghold. Hvis de to fejler, vil 1.600 mænd miste livet.

Som anden film fortsætter 'A Hidden Life' om østrigske Franz Jägerstätter, der nægtede at kæmpe for nazisterne under anden verdenskrig.

Nye højttalere

Café Slotsbio har fået skiftet de sidste af højtalerne i salen, og det fejrer de med en musikfilm, som biografen spiller to gange lørdag og søndag 22. og 23. februar.

Det er dokumentarfilmen 'Western Stars', hvor Bruce Springsteen fremfører alle 13 sange på sit nye album med et fuldt orkester under katedralloftet i Springsteens egen 100 år gamle lade.

Søndag eftermiddag viser Café Slotsbio den firdobbelte Oscar-vinder 'Parasite' om en fattig familie af småsvindlere, der bor i ubeskriveligt slum, efter begge forældre mistede deres job.

Til dem, der ikke fik set det anmelderroste danske drama 'Onkel', er der to chancer onsdag 26. februar.

Filmen handler om den 27-årige Kris, der bor med hendes halvinvalide onkel på et mindre landbrug i Sønderjylland. Hendes interesse for dyrlægefaget vokser, og hun udvikler et venskab med dyrlægen Johannes og opdager langsomt, at der er et liv uden for gården.

Buster Keaton i filmperle

Ligeledes onsdag starter forårssæsonen med filmperler, for her viser Café Slotsbio 'Steamboat Bill Jr.' fra 1928 med Buster Keaton. Filmen introduceres af Ebbe Preisler, og et glas vin, øl eller vand

Ugens børnefilm er 'Mary og troldkvindens blomst'.