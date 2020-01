Museumsdirektør om Royal Stage: ”Kultur skaber fællesskab”

Senere åbnede Frederik 7. i 1800-årenes midte op for, at borgerne i Hillerød kunne deltage i julefestligheder på Frederiksborg. ”Da Frederiksborg var blevet restaureret efter den katastrofale brand i 1859, sørgede brygger J.C. Jacobsen for at indrette slottet til museum, så alle fra nær og fjern kunne få del i vigtige dele af den danske historie og kulturarv”.

”Også mere almindelige mennesker kunne være vidner til kongelige scenerier, for eksempel når alle kongekroninger på nær en foregik på Frederiksborg i perioden 1671-1840. Der var mad og underholdning både på og omkring slottet, og man kunne få et glimt af kongen med krone, når han gik i procession over Slotsgården før salvingen i Slotskirken”.

Hillerød har således en lang tradition for ”kongelige scener”, der med tiden er kommet til at inkludere stadigt flere borgere, og Mette Skougaard hilser den nye Royal Stage velkommen.

”Med Royal Stage vil vi fortsætte med at mødes i kulturelle fællesskaber lokalt, men scenen vil også tiltrække opmærksomhed udefra og sætte vores smukke by endnu mere på landkortet,” lyder det fra museumsdirektøren, der som leder af Det Nationalhistoriske Museum har fulgt kulturlivets udvikling i Hillerød gennem mange år.

Endnu et sted at mødes

”Med Royal Stage får vi endnu et sted at mødes, og det er enormt glædeligt og vigtigt for samhørigheden i en by. Hvad enten det er til koncerter, teater, håndboldkampe, gymnastikopvisninger eller andre begivenheder. Her kan egnens borgere styrke og dyrke fælles interesser, og dermed skabe det fællesskab, der binder os sammen".

Oplevelserne vil, ifølge Mette Skougaard, skrive sig ind i vores egne historier samtidig med, at der skrives et nyt kapitel i historien om det moderne Hillerød, og kulturen tiltrækker også nye borgere.

”Foruden de kulturelle oplevelser for lokale, såvel som nationale og internationale gæster, gør et rigt kulturliv det attraktivt at bosætte sig i Hillerød. Den nye royale scene er en styrkelse af alt, hvad der gør Hillerød attraktiv at bo i. Et stort udbud af kulturelle aktiviteter er ofte afgørende for valg af by sammen med natur, skole – og institutionsforhold, og vi byder Royal Stage hjerteligt velkommen,” slutter Mette Skougaard.