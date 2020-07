Museum vil blive klogere på parforcejagtens funktion

I 2020 er det 350 år siden, at Christian 5. red den første danske parforcejagt.

Denne jagtform var et spektakulært og for en nutidig betragter voldsomt skue, hvor man med jagthunde og ryttere jog et udvalgt dyr gennem skoven, til det segnede af udmattelse, hvorefter kongen med sin hirschfænger - en stor jagtkniv - gav dyret nådestødet foran fornemme gæster.