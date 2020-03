Mulla Saritas (til højre) vil gerne hjælpe til, hvor han kan, her under coronakrisen - derfor laver han gratis pizzaer til blandt andre politibetjente og hjemløse. Foto: Martin Warming

Mulla giver gratis pizzaer til sundhedspersonale, betjente og hjemløse

I denne tid, hvor sundhedspersonale, politi og andre løber hurtigere end normalt på grund af corona-epidemien, vil Mulla Saritas gerne bidrage med det, han kan - og som ejer af Ullerød Pizzeria ved han en ting eller to om at lave pizzaer.

"Verden og Danmark er en dårlig situation, og vi vil derfor gerne støtte og give en hånd til dem, der har brug for det. Og jeg kan lave pizza. Hvis jeg havde et andet arbejde, for eksempel med transport, så havde jeg kunnet hjælpe med det. Jeg synes, vi alle skal tage ansvar i den her situation," siger Mulla Saritas til Hillerød Posten.