Flexture bliver under oronakrisen udvidet til at gælde fra klokken 4 om morgenen. Pressefoto: Movia

Movia udvider mulighederne for Flexture under coronakrisen

Rejsende kan nu køre med Flextur-ordningen helt fra klokken 4 om morgenen

Hillerød Posten - 02. april 2020 kl. 14:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mulighederne for at benytte sig af Movias flexture bliver nu udvidet, så man allerede fra klokken 4 om morgenen - to timer før normalt - kan benytte sig af kørslen, oplyser Movia. Flexture tilbydes blandt andet i Hillerød Kommune.

Udvidelsen sker, efter at Movia fra 30. marts tilpassede antallet af afgange i busser og lokaltog midlertidig til den aktuelle coronasituation, hvor skoler og institutioner er lukket, og mange arbejder hjemmefra.

Movia har på linje med tog- og metrodriften set et meget stort fald i antallet af kunder, der anvender kollektiv transport lige nu. Det gælder også de første morgenafgange på lokaltogsstrækninger. Samtidig er der behov for, at Movia sikrer en stabil køreplan i tilfælde af flere sygemeldinger blandt personalet.

Mangler morgenafgange Tilpasningerne i køreplanerne betyder, at Lokaltog kører med lørdagsdrift på hverdage, men de færre tidlige morgenafgange har vist sig i nogle tilfælde at give problemer for borgere, der skal møde tidligt på arbejde. Da Movia gerne vil hjælpe med, at medarbejdere, der varetager samfundskritiske funktioner, fortsat kan møde tidligt på job, er det besluttet at stille både flextur og plustur (som dog ikke er i Hillerød Kommune) til rådighed allerede fra klokken 4 om morgenen, mod normalt fra klokken 6.

"I Movia har vi tilpasset kørslen med busser og lokaltog til den aktuelle situation, som et nødvendigt midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation. Men vi vil gerne samtidig sikre, at de kunder, der har et reelt behov for at kunne nå frem på arbejdet tidligt om morgenen, også har mulighed for det, og derfor tilbyder vi nu en løsning med enten plustur eller flextur, afhængigt af, hvor man bor," udtaler Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann i en pressemeddelelse.

Tilbuddet om tidlige ture vil kunne benyttes indtil det tidspunkt, hvor bus og tog vender tilbage til sædvanlige køreplaner. Tilbuddet vil også kunne benyttes i weekenden.

Flextur bestilles ved selvbetjening, hvor man først opretter sig som kunde på movia.flextrafik.dk/ med tilknytning af betalingskort, f.eks. dankort. Flextur skal bestilles senest to timer inden afgang.

Mdt

