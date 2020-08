Bilisterne holder ofte i kø langt ud på Hillerødmotorvejens Forlængelse for at komme ind i afkørsel syd i myldretiden. Men nu går byggeriet af en såkaldt shunt, der skal lede trafikken udenom rundkørslen, i gang. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Motorvejsafkørsel bliver to millioner kroner dyrere

Den 'shunt', der skal bygges i rundkørslen på motorvejsforlængelsen ved Hillerød Syd-afkørslen, kommer alligevel til at koste kommunen ni millioner kroner. I mellemtiden har naturfredningsforeningen klager

Hillerød Posten - 28. august 2020

Prisen har bølget frem og tilbage for den nye motorvejsafkørsel, som Hillerød Kommune betaler for på Hillerødmotorvejens Forlængelse ved Hillerød Syd.

De ansatte i mange virksomheder, som har udvidet gennem de seneste år, bruger netop denne afkørsel, og flere af virksomhederne har store udvidelser på vej, blandt andet hos Fujifilm, Novo Nordisk og Foss.

Tilbage i 2017 afsatte kommunen omkring ni millioner kroner til de såkaldte 'shunts', som skal lede bilisterne fra motorvejsforlængelsen ind på Peder Oxes Allé, så trafikken undgår at stoppe til helt ud på forlængelsen i myldretiden. Senere blev prisen beregnet til at være to millioner kroner billigere - og nu skal politikerne så godkende, at prisen alligevel ender på de dengang afsatte ni millioner kroner.

"Nu holder prisen" Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget havde sagen på deres dagsorden 5. august, hvor de godkendte, at kommunen alligevel skyder de to millioner kroner mere i projektet:

"Det er naturligt, at vi barberede budgettet ned, da vi troede, at vejen blev billigere at anlægge. Nu hiver vi så en smule mindre op af kassen, end vi puttede tilbage sidste gang. Og nu holder prisen - nu er der firmaer, der har budt på opgaven, så vi kender den nøjagtige pris. Så nu skal vi forhåbentlig ikke snakke mere om den pris - og så skal vi se at få lavet den shunt," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Byrådet afsatte oprindeligt 9,4 til projektet. Men på baggrund af Vejdirektoratets overslag blev dette reduceret til 7,3 millioner kroner, da byrådet behandlede sagen i august 2019, og to millioner kroner blev tilbageført til kommunens kasse. Men efter Vejdirektoratet har udarbejdet et nyt anlægsoverslag og afholdt licitation, er prisen på projektet alligevel endt på ni millioner kroner. Hillerød Kommune finder de manglende penge ved at tage 700.000 kroner fra budgetopfølgning 2 og en million kroner fra kassebeholdningen - penge som altså tidligere er tilbageført fra projektet.

Årsagerne til, at projektet alligevel er blevet dyrere, er blandt andet, at der kan komme udgifter til at opsætte paddehegn, oplyser forvaltningen i referatet.

Klage over vandudledning Samtidig har Danmarks Naturfredningsforening Hillerød her i juli sendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Foreningen klager over, at Hillerød Kommune har givet tilladelse til udledning af regnvand til Havelse Å via Freerslevhegn Grøft fra den kommende frakørselsrampe og shunt ved Hillerødmotorvejens forlængelse. Foreningen mener blandt andet, at den tilladte udledning vil påvirke vandløbets tilstand negativt, og at store skybrud vil belaste vandløbet voldsomt. Foreningen peger også, at det er en mangel ved afgørelsen, at der ikke stilles krav om etablering af skyggende beplantning omkring vandbassinet, fordi vandtemperaturen i bassinet uden skygge kan blive meget høj i varme somre.

Ifølge Hillerød Kommunes forvaltning kan motorvejsprojektet dog godt i gang, uden at man afventer behandlingen af klagen, skriver de i referatet fra mødet:

"Klagen har principielt ikke opsættende virkning, men konsekvensen af klagen skal vurderes nærmere i forbindelse med myndighedsbehandlingen".

I gang næste måned Dan Riise håber, at shunten kan bygges færdig i en fart, siger han:

"Det er rigtig farligt, at trafikken stopper til ved afkørslen, fordi bilisterne ikke kan komme af vejen. Den her shunt vil sørge for, at det bliver mere trafiksikkert, så jeg glæder mig til, at arbejdet går i gang, og vi kan få spaden i jorden. Hvis der skulle være nogle fredede padder på grunden, så må vi få løst det," siger han.

Vejdirektoratet forventer at indgå kontrakt med den vindende entreprenør 31. august, og arbejdet startes så op i marken i starten af september. De forventer, at shunten åbnes for trafik omkring årsskiftet, og i midten af 2021 udføres de afsluttende arbejder med slidlag.

