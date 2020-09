Lokalforeningen i Hillerød fejrer syv år i byen med balloner til børnene og gode tilbud til deres forældre ? og ønsker sig flere frivillige hænder i fødselsdagsgave. Arkivfoto

Mødrehjælpen ønsker flere frivillige i fødselsdagsgave

På lørdag kan lokalforeningen i Hillerød fejre syv år

08. september 2020

Lørdag 12. september kan Mødrehjælpens lokalforening i Hillerød sætte syv lys i lagkagen.

Dog ikke bogstaveligt, da man grundet corona-regler ikke kan byde på kaffe og kage i år. Men der er gode fødselsdagspriser og balloner til børnene i butikken midt på Torvet, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Til gengæld vil en velkommen fødselsdagsgave være flere frivillige til foreningen.

Frivillige styrer butikken Butikken drives til daglig af cirka 35 frivillige, som sørger for at sortere, vaske og klargøre tøj og ting doneret af Hillerøds borgere, inden det havner på hylderne.

De har travlt - så meget, at de ønsker sig flere hænder i butikken her til efteråret. Som frivillig i butikken har man én firetimers vagt sammen med to andre hver uge, enten formiddag eller eftermiddag efter eget valg. Her gør man varerne klar, står bag disken og sørger for, at butikken er rar og spændende at komme i.

"Det er en god mulighed for at gøre en forskel og lære nye mennesker af kende, og så er det ret hyggeligt", lyder det fra formand for lokalforeningen Annemarie Melchiors i pressemeddelelsen.

Det er de frivillige, som sørger for, at butikken kan tjene penge til lokalforeningens aktiviteter som bl.a. udflugter for børn fra udsatte familier.

Fællesskab i butikken En del af overskuddet går også til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, som hvert år hjælper mere end 20.000 fædre, mødre, familier og gravide med at få bedre forhold og en god start på livet som familie.

"For mig som frivillig giver det mening at vide, jeg gør noget for børn i lokalområdet. Og så har vi et godt fællesskab i butikken," fortæller Elisabeth Brixtofte i pressemeddelelsen.

Hun har været med siden 2015 og strikker og syr også tøj til butikken.

Vil man vide mere om at være frivillig, kan man kontakte Jette Jepsen på tlf. 2222 6886 eller Annemarie Melchiors på tlf. 3045 2224 - eller kigge forbi butikken midt på Torvet i Hillerød og få en snak. jesl