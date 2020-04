Mødrehjælpen åbner igen for salg i butikken på Torvet fra 4. maj. Arkivfoto

Mødrehjælpen åbner deres genbrugsbutik igen

Den 12. marts lukkede Danmark ned. Og dermed også de fleste butikker i byen - heriblandt Mødrehjælpens butik på Torvet i Hillerød. Men nu, hvor landet langsomt lukkes op, åbner Mødrehjælpen også butikken. Fra mandag den 4. maj er det igen muligt at komme indenfor og købe børnetøj, legetøj og udstyr til børn.

Det er også igen muligt at aflevere brugt børnetøj med mere i åbningstiden - meget gerne ved bagdøren i gården.

For kunder som frivillige i butikken gælder de samme regler som andre steder lige nu: På grund af kravet om at holde afstand er der kun plads til et begrænset antal kunder ad gangen, hænder skal sprittes, og betaling sker helst med kort eller mobilepay.