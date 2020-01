DBU skal holde møde med Hillerød Kommune - og måske er et nyt nationalt fodboldstadion med plads til minimum 50.000 på dagsordenen. Foto: Bo Amstrup/Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Møde mellem Hillerød Kommune og DBU: Skal nyt nationalt fodboldstadion ligge i Hillerød?

DBU leder efter placering til et nyt nationalt stadion, træningscenter og hovedkvarter

Hillerød Posten - 15. januar 2020 kl. 11:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er endnu ikke fastsat en dato, men borgmester Kirsten Jensen bekræfter over for Hillerød Posten, at der er ved at blive sat et møde op mellem Hillerød Kommune og DBU (Dansk Boldspil Union). DBU leder i øjeblikket efter en placering til et nyt nationalt stadion med plads til mindst 50.000 tilskuere, et nyt hovedkvarter til DBU og et træningscenter til landsholdet. "Vi er endnu ikke blevet præsenteret for noget konkret, men vi er spændte på at høre, hvad det drejer sig om," siger Kirsten Jensen (S).

Langt fra første spadestik Seniorkonsulent Metin Dincer, der er ansvarlig for kommunesamarbejder hos DBU, fortæller, at DBU er i færd med at sondere terrænet. "Vi er langt fra spadestik, kontrakter og håndtryk, og det er en kompliceret proces. Om alle tre ting kan være samme sted eller fordelt, er vi ikke afklaret med, da det er på tankeplan lige nu. Vi har henvendt os til en række kommuner, og nogle kommuner har henvendt sig til os for at høre nærmere," siger han.

Synergi i Favrholm Det er FC Nordsjælland, der har taget initiativ til et møde mellem Hillerød Kommune og DBU. FC Nordsjælland, der bakkes op af byrådet i Hillerød, ønsker at skabe en ny fodboldpark med tilhørende stadion, et fodboldakademi, træningsfaciliteter med mere i Hillerød. Nærmere bestemt er Favrholm på bordet som en mulig placering – en bydel der skal udvikles ved det kommende supersygehus. Ifølge Kirsten Jensen kunne de to projekter godt gavne hinanden. "Vi er ikke præsenteret for noget konkret endnu, men min umiddelbare tanke er, at vi er i gang med Favrholm Stadionkvarter, og det kunne have en synergi med og støtte op om den vision". Om FC Nordsjællands projekt kunne hænge sammen med DBU's, svarer Metin Dincer: "Jeg ved ikke, hvor modent FC Nordsjællands projekt er, og vores projekt er i sin spæde start, og derfor er det ikke konkretiseret særlig meget. Men jo flere kræfter, der er interesseret i at lave noget, der kunne skabe en synergi-effekt – om det er en stor klub, en kommune eller private aktører – det kunne da give mening. Men det er meget at spå om, hvad der kan komme ud af sådan en overvejelse, da det er meget spædt," siger han og fortsætter: "Man kan godt samtænke sådan noget på tankeplan, men det er ingenlunde noget, der er konkret".



FC Nordsjælland vil også gerne have et nyt stadion. Kunne det være det samme stadion? "Man kan sige, at i dag spiller herrelandsholdet i parken, hvor FCK har hjemmebane. Det er ikke utænkeligt, at man kan dele stadion med en større klub, men det er alt for tidligt at spå om,” siger Metin Dincer.

