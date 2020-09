En kvinde fik tirsdag stjålet sin mobiltelefon fra et kontor i kræftrådgivningen. Arkivfoto

Mobiltelefon stjålet fra kontor i kræftrådgivningen

Politiet mistænker mand med sydeuropæisk udseende for at stå bag tyveriet af en kvindes mobiltelefon, som hun havde efterladt på et kontor en kort stund