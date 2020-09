Mistænkeligt: Mand i hvid bil tilbød piger slikkepind

En indtil videre ukendt mand tilbød tirsdag to unge piger en slikkepind. Politiet beskriver episoden som 'mistænkelig' i sin døgnrapport.

Den ene af pigerne er otte år gammel, og hendes mor ringede ved 19-tiden til politiet og anmeldte episoden, der fandt sted klokken 17.45, da manden, der var kørende i en hvid bil, havde spurgt de to piger, om de ville have en slikkepind, mens de befandt sig i Mølledalen. De to piger takkede nej, og manden kørte fra stedet.