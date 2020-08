Mini-ølfestival i Hillerød

Her vil gæster kunne smage på det store udvalg af forskellige øl, som de danske mikrobryggerier brygger landet over. Festivalen følger Ølentusiasternes koncept, hvor man køber poletter og kan veksle dem til 10 centiliter smagsprøver på mange forskellige øl. På den måde kan man komme godt rundt i bredden og kvalitet af øl. På dagen har Skänk øget antallet af haner, så der er mange gode øl at komme igennem.

"Vi arbejder netop nu på at skaffe noget underholdning til dagen. Der vil forhåbentligt både være korte oplæg af lokale bryggerier og lidt let live musik," tilføjer Patrick Skovgaard.

Af den grund er detaljerne stadig ved at falde helt på plads. Det er derfor en god ide, at hoppe ind i Facebook eventen, hvor man løbende vil kunne læse flere detaljer, efterhånden som de kommer på plads. Find den ved at søge på Skänk Hillerød og kigge under barens events, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.