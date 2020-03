Mindst 73 nordsjællændere er blevet testet positiv for coronavirus.

Mindst 73 nordsjællændere er smittet med coronavirus

73 personer. Mindst så mange nordsjællændere er indtil videre blevet testet positiv for coronasmitte.

Det oplyser Statens Seruminstitut, der har lavet en opgørelse over, hvordan coronavirussen har ramt de forskellige landsdele.

Tallene fra Statens Seruminstitut er fra torsdag morgen, hvor det samlede antal bekræftede smittetilfælde i Danmark var opgjort til 615 personer.

Det tal blev dog senere på dagen opjusteret til 674 personer, så der kan i prinicippet være flere nordsjællændere, der er testet positiv efterfølgende.

Østjylland er den landsdel, der har flest smittede per indbygger.

Rapporten viser også, at der er langt flere mænd end kvinder, som er smittede. Torsdag morgen var 427 mænd blev testet positiv for coronavirus, mens tallet for kvinder lød på 'kun' 188.

Du kan se hele rapporten fra Statens Seruminstitut her