Mindeord for Preben Jørgensen, Tulstrup

Den 18. juni blev Preben Jørgensen, Tværvej i Tulstrup, bisat fra Alsønderup kirke. Preben Jørgensen døde efter hård sygdom over de sidste måneder. For mig var det meget pludseligt.

Først i marts 2020 sagde jeg et muntert farvel til også Preben oppe i Brug Skolen i Alsønderup. Preben havde med sin hustru Maria deltaget i Brug skolen i flere år. Preben spillede bowls med godt humør og helt sikkert stort snilde. Preben var uddannet murer – og alle håndværkere har ofte god sans for vinkler - og ja håndelag. På grund af Corona blev det et hurtigt farvel og god sommer til hinanden. Preben havde som sædvanlig en kvik, munter bemærkning. Prebens hustru Maria går til engelsk hos mig, og Preben havde altid en god replik til mig: Til "frøken"!, "Nå, kan eleverne deres lektier?", "Nå, har eleverne bestået eksamen, så de kommer op i næste klasse?" Dette blev altid sagt med et glimt i øjet, og Prebens humør smittede. Hans bemærkninger fik mange i godt humør. Tak for det, Preben!