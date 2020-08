Mindeord for Nanna E. Lange Jensen

Nanna havde stor energi og lyst til at tage del i foreningslivet. Hun vidste, at det var hendes borgerpligt at tage ordet i så mange forsamlinger som muligt, når der var noget at komme efter! Og det var der ofte efter hendes mening. Ikke bare for at tage ordet. Men ud fra et demokratisk sindelag og for med stor positivitet og seriøsitet at kaste sine lodder i vægtskålen. Altid med en stor retfærdighedssans.