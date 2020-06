Arkivfoto Foto: banphote - stock.adobe.com

Mindeord: Mogens Gøtzsche er død

Hillerød Posten - 19. juni 2020 kl. 13:14 Af Birgit Brogaard, Bøgebakkevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød

Sådan midt i livet mødte Mogens og Birthe hinanden, og de blev gift. Det glæder alle, at to mennesker mødes - og sød musik opstår. Det skete for Birthe og Mogens, og det var så godt.

De boede i Rylevænget i Alsønderup, men kom også omkring i Nordsjælland - til Hillerød og til Frederiksværk og mange andre steder - med bus og tog. Voksne børn gav også en biltur, ikke mindst da Mogens blev meget syg.

Mogens Gøtzsche stammede fra Fredriksværk-området. Mogens har prøvet meget i sit arbejdsliv. Han har bl. a. været købmand og mange andre job. På den måde havde han et stort kendskab til mange arbejdsområder. Det var ofte basis for interessante samtaler. Mogens kendte selvfølgelig også til livets alvorlige sider. På den måde kunne det altid blive til en god snak og en Coronahilsen med et godt smil, når man mødte Mogens og Birthe. Jeg og mange med mødte dem ofte på pladsen ved købmanden i Alsønderup og i og ved Alsønderup Kirke.

Mogens havde valgt sit sidste hvilested på Alsønderup Kirkegård, og han besøgte det ofte sammen med Birthe. Mogens var meget modig her. Han så på en måde døden i øjnene, og han og Birthe talte om deres situation. Det er meget prisværdigt. Mogens og Birthe holdt også meget af at tale med vor sognepræst Anja W.Reiff og det øvrige personale ved Alsønderup Kirke om meget - og også om deres situation, her hvor Mogens var så syg.

I to gæve, venlige og humoristiske mennesker - I fulgtes ad - og det var godt at møde jer.

Mogens havde altid en kvik, sjov bemærkning til alle, selvom det gode humør blev sat på en hård prøve på grund af sygdom. Det vil mange savne: Familie,venner og bekendte og naboer i Rylevænget i Alsønderup.

Sådan midt i livet mødte Mogens og Birthe hinanden, og de blev gift og fik gode år sammen. Det var så godt. Nu er Mogens død, og Birthe er alene. Vi tænker på jer begge - og nu især på Birthe.

Æret være Mogens Gøtzsches minde.

Mogens Gøtzsche bliver begravet lørdag den 20. august kl. 12 fra Alsønderup Kirke.