Mindeord: - Må der komme flere af Leos slags

Hillerød Posten - 27. juli 2020 kl. 07:13 Af Nick Hækkerup, tidligere borgmester i Hillerød og nuværende justitsminister

Der var traner på landingsbanen i Ulan Bator, hovedstaden i Mongoliet. Køreturen gennem det kæmpe land bød på vilde kameler og heste.

Vi drak gæret hoppemælk, spise gedekød med den lokale guvernør. Vi fik indsigt og udsyn. Vi ser så unge ud på fotografierne, Petra og jeg, det samme gør Leo Knudsen og hans kone Liff. 20 år er gået, og så i begyndelsen af juli lå stakken med fotografierne i en kuvert i vores postkasse.

Leo havde fået dem afleveret hos os.

Han vidste godt, at sandet løb hurtigt gennem hans timeglas nu, og derfor skulle tingene gøres. Vi skulle have billederne fra vores fælles tur. Den tur, som skabte et livslangt venskab mellem vores familier, skulle leve videre.

På samme måde lever så meget andet af det, Leo var med til at skabe i Hillerød, videre.

Det gælder fysiske ting som biblioteket, klaverfabrikken, FrederiksborgCentret og Sophienborgskolen, men det gælder i endnu højere grad de værdier, som Leo personificerede; At alle mennesker har værdi og skal mødes med respekt og nysgerrighed, at tingene kan lade sig gøre, også selvom det er svært, hvis vi hjælpes ad om det, at det vigtige ikke er hvad du selv kan få ud af det, men hvad vi alle sammen får ud af det.

I min tid som borgmester i Hillerød var Leo direktør for Børn, Familier og Kultur, vores samarbejde var selvsagt meget tæt, og jeg har tit været imponeret over Leos arbejdskapacitet og evne til at finde løsninger.

Jeg - og Petra - kommer, som så mange andre, til at savne Leo, tale om ham og huske ham.

Må der komme flere af Leos slags, eller måtte vi alle sammen hver især være lidt mere som Leo, så vil verden blive et bedre sted, og alle de udfordringer, der tårner sig op, vil kunne løses.

Æret være Leos minde.