Palle Vejre, som var formand for Frederiksborg Kulturcenter (i dag Hillerød Musik & Teater, red.) døde 28. april, 84 år gammel. Arkivfoto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Aktiv formand stod for 30 års perlerækker af kulturoplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Aktiv formand stod for 30 års perlerækker af kulturoplevelser

Tidligere medlemmer af Frederiksborg Kulturcenters bestyrelse skriver mindeord om den mangeårige formand Palle Vejre

Hillerød Posten - 06. maj 2020 kl. 14:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere medlemmer af Frederiksborg Kulturcenters bestyrelse skriver mindeord om den mangeårige formand Palle Vejre, der døde tirsdag den 28. april, 84 år.

Gennem et halvt århundrede var tidligere major i Forsvarskommandoen Palle Vejre en aktiv centrumsperson i Hillerøds kulturliv.

Begyndelsen på alsidig indsats Palle Vejre flyttede til Hillerød i 1969 og blev hurtigt optaget i Frederiksborg Kammerkor, som han snart også blev formand for. Og det var kun begyndelsen på en alsidig indsats på kulturområdet. I 1974 blev han indvalgt i Frederiksborg Slotssogns menighedsråd og to år senere også rådets kasserer. Han var yderligere medstifter af og oldermand for kirkens ringerlaug, og da Frederiksborg Amt oprettede et musikudvalg, blev han valgt til at repræsentere amtets amatørmusikere.

Formand fra 1982 I 1980 gik han til generalforsamling i Frederiksborg Kulturcenter, og to år efter valgtes han til formand og beholdt posten i mere end 30 år, medens perlerækker af koncert- og teaterarrangementer samlede tusinder af deltagere. Børnene så formiddagsteater i Café Slotsbio, og de voksne tog igen og igen på operature med bus til Malmö og operahuse nede i Europa.

Hillerøds musikskole fik et engageret bestyrelsesmedlem i ham, og han ivrede igen og igen for, at byen skulle skaffe sig en teater- og koncertsal. Samtidig arbejdede han i amtets teaterudvalg, en tid i amtsprogramrådet, og han modtog i 2005 amtets teaterpris, ligesom han allerede i 2002 modtog Hillerøds kulturpris som den fjerde i rækken. I mange år uddelte han selv Frederiksborg Kulturcenters kunstnerpris til betydelige kunstnere, der havde optrådt i byen, og han var det naturlige kontaktled i landsdelsorkestret med det dobbelte navn Copenhagen Phil - hele Sjællands symfoniorkester.

Festlighedernes midtpunkt Palle Vejre var tidligt medlem af Henning Elbirks drengekor i København, og i række år kunne man høre ham som muntert medlem af Frederiksborg Barbershop som en understregning af, at kultur også er fest og farver. Han var mange festligheders midtpunkt, men samtidig påpasselig med, at alt foregik, som det burde.

Palle Vejre var født i Gentofte og kom tidligt i handelslære, men militærtjenesten beholdt ham. Indtil pensionen i 1995 arbejdede han overvejende med sikringssystemer i Forsvarskommandoen.

Publikum på Fredensborg Slot Som pensionist påtog Palle Vejre sig en del somre at stå for publikumsbesøgene på Fredensborg Slot og blev også her et samlende midtpunkt i kraft af sin ligefremme og tjenstvillige væremåde.

Palle Vejre blev syg for et par måneder siden og havde netop opgivet sit seneste tillidsjob som regnskabsfører for Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hillerød. Han efterleves af sin hustru, Helle, sønnerne Carsten og Henrik samt deres familier.