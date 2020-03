Se billedserie Mikkel Wendelboe fra Hillerød har udgivet romanen 'Franz'. Privatfoto

Mikkel klar med ny ungdomsroman

Mikkel Wendelboe har udgivet ungdomsromanen 'Franz'

Forfatter Mikkel Wendelboe fra Hillerød udgav 13. marts ungdomsromanen 'Franz' på Forlaget Brændpunkt.

Bogen handler om 14-årige Max Jensen, som er helt almindelig og går i skole, drømmer om en pige, der ikke aner, at han eksisterer, og bruger sin fritid på computerspil og slik. Han bor i et parcelhus sammen med sin far Torben, der netop er blevet fyret fra sit bankjob, og sin mor Pia, der er inspektør på et gymnasium - faktisk det gymnasium som Max' storesøster går på. Zara Jensen er tre år ældre end sin bror.

Max har svært ved at finde sig til rette socialt, og det går hans forældre på, at han ikke har nogen rigtige venner. Forældrene bliver enige om, at Max skal have et kæledyr, så han ikke altid er alene. Det er dog ikke med Max' gode vilje, men han finder alligevel sig selv foran en ramponeret dyrehandel dagen efter sammen med sin far. I dyrehandlen møder Max katten Franz, og herfra begynder begivenhederne at tage fart.

Kommentar til samfund Mikkel Wendelboe har skrevet Franz, fordi han følte, at bogen manglede, forklarer han i en pressemeddelelse:

"Den manglede ikke bare på bogmarkedet, men i hele samfundstendensen. En tendens, hvor alting bliver taget alt for seriøst og overfortolket i det uendelige, hvilket skaber splid, splittelse og dårlig stemning. Det ville jeg gerne gøre op med. Jeg ville skrive en historie med kommentarer til samfund, verden og politik, viklet ind i absurd humor, vanvittige gags og et godt, hæsblæsende eventyr".

Sci-fi og sjov Han ønskede at skrive noget, som er både sjovt, spændende og underholdende:

"Jeg drømte om at blande stand-up, tonen fra shows som Family Guy og Rick & Morty, med min enorme kærlighed til fantasy og sci-fi, og jeg synes, resultatet er blevet, ligesom jeg havde forestillet mig det. En historie med en antihelt, der ikke pakker noget ind, og som kan præsentere tingene på en måde, som der er hårdt brug for derude. En der kan skabe noget debat. Noget humor har en tendens til at gøre bedre, end alverdens dundertaler. Jeg er træt af den strømlining, der lader til at herske, når det kommer til, hvem der må mene noget og tale om tingenes tilstand i det offentlige rum. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg selv har haft, når jeg har prøvet at slå igennem i dansk litteratur. Hvis Franz efterlader læseren med krampe i lattermusklerne, en realisering om at selvironi er et knippelfint karaktertræk, så har bogen tjent sit formål," udtaler han.

Motocross Mikkel Wendelboe er 31 år, kommer fra Hillerød og er uddannet i kommunikation og geografi fra Roskilde Universitet. Han har været forfatter siden 2014 og skriver også som satiriker i dagbladene, ligesom han også er aktiv som både bogblogger og influencer.

Foruden at være har han kommenteret og været vært hos Discovery Networks siden 2010, ligesom han også har produceret programmer til TV3 Sport fra 2015 til 2018. Han har de seneste tre år været med til at bringe actionsport ind hos Danmark Radio, som kommentator, vært og forfatter. Mikkel har sit eget magasin, MOTO, der skriver om motocross, som også er en sport, han dyrker selv, og han har arbejdet som journalist for Danmarks Motor Union i mange år. Han har desuden været nomineret til flere priser for sit arbejde som sportsfotograf.

'Franz' udkom på Forlaget Brændpunkt.

