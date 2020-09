Mette Thiesen om budgetaftale: - Det er en hån mod borgerne

"Vi kan se af de tal, som Hillerød Kommune selv har indsendt til Indenrigsministeriet, at Hillerød Kommune bliver drevet meget lidt effektivt, og at vi uden de store problemer kunne finde besparelser på den kommunale drift - uden at det går ud over kernevelfærden. Jeg synes, det er en hån mod borgerne, at både borgmesteren og til dels også kommunaldirektøren totalt afviser, at kommunen kan drives mere effektivt, så vi kan undgå, at borgerne i Hillerød skal betale flere af deres egen penge til kommunen," siger Mette Thiesen.

"Vi er kommet med så mange forslag til, hvor Hillerød Kommune kan finde besparelser, uden at det går ud over kernevelfærden, men man har slet ikke været lydhør overfor dem. Vi har blandet andet forslået, at kommunen skal stoppe med at betale for driften af Ungdomshuset på Jagtvej og sælge bygningen. Vi har også foreslået, at fjerne en tosprogs-konsulent, flyverpædagogen i vest og den boligsociale pulje. Sammenholdt med de mange penge, der er at hente på effektiviseringer af den kommunale drift, mener jeg faktisk, at det ville have været muligt at sætte skatten ned i Hillerød i stedet for at sætte den op, som de røde partier altså nu har besluttet sig for, at den skal," siger Mette Thiesen.