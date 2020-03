Melodi grand prix-deltager Emil Vestergaard Klausen er opvokset og bor stadig i Hillerød. Han synes, Frederiksborg Slot er Danmarks smukkeste. Foto: Anna Hjortsø

Send til din ven. X Artiklen: Melodi grand prix-deltageren der vil have dig til at græde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Melodi grand prix-deltageren der vil have dig til at græde

19-årige Emil Vestergaard Klausen fra Uvelse deltager på lørdag med sin sang 'Ville ønske jeg havde kendt dig'

Hillerød Posten - 05. marts 2020 kl. 10:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra open mic i Skævinge til Royal Arena i København. Lørdag aften går en af Emil Vestergaard Klausens drømme i opfyldelse. Der står den 19-årige singer-songwriter på den store scene i København - med plads til 17.000 tilskuere - og synger sin sang 'Ville ønske jeg havde kendt dig' foran hele Danmark. Han er nemlig en af de 10 finalister, der til årets melodi grand prix skal dyste om at være Danmarks repræsentant til Eurovision Song Contest 2020 i Rotterdam senere på foråret.

Emil Vestergaard Klausen bor til daglig i Uvelse og har netop afsluttet en HF-uddannelse. Hans plan er at begynde på teologi-studiet i Aarhus efter sommerferien.

"Med mindre der sker noget med musikken," som han siger.

"Musik fylder meget i mit liv. Især nu med melodi grand prixet. Det er en drøm at kunne leve af at lave musik," fortæller han.

"Men der er selvfølgelig delmål. Et af dem er at komme med til melodi grand prix. Det næste er at udgive en EP, single eller en CD".

Personligt og nøgent Emil Vestergaard Klausensskrev sin deltagersang 'Ville ønske jeg havde kendt dig' under åben himmel på en varm sommerdag sammen med blandt andre sin manager, Esben Svane. Men solrig er nok ikke det første ord, der falder en ind, når man hører finale-sangen.

Sangen handler om Emil Vestergaard Klausens farfar, som han aldrig nåede at møde.

"Han døde på en tragisk måde efter en trafikulykke".

Men Emil Vestergaard Klausen har hørt meget om farfaren fra sin familie.

"Han har betydet meget for mig, selvom jeg aldrig har mødt ham. Jeg har kendt ham uden at kende ham," siger han.

Først var sangen egentlig skrevet på engelsk for at øge dens chancer for at komme med i sangkonkurrencen, men DR bad dem efterfølgende om at omskrive den til dansk. Det er Emil Vestergaard Klausen glad for.

"Det var et stort arbejde at oversætte den. Men den har et stærkere udtryk på dansk. Det er mere personligt og nøgent, når man synger på sit modersmål," siger han.

Musikken har spillet en stor rolle i Emil Vestergaard Klausens liv, siden han var helt lille. Da Emil endnu ikke selv kunne spille guitar eller klaver, spillede hans far de melodier, som Emil fandt på. Privatfoto



Fest uden indhold Fra en tidlig alder har Emil Vestergaard Klaussen dyrket musikken ved at synge, spille guitar og klaver - godt hjulpet på vej af sin far. Lige så længe har melodi grand prix været en del af hans liv.

Som 7-årig skrev Emil Vestergaard Klausen sin første sang, som handlede om at være med i MGP - og om at være kendt, fortæller han og griner. Og i 2013 forsøgte han også at komme med i børnenes MGP, men hans sang blev ikke udvalgt.

I barndomshjemmet var melodi grand prix en hyggelig familiebegivenhed med popcorn og dyner i sofaen.

Men han synes, at den årlige musikkonkurrence har ændret sig med årene.

"Det er blevet lidt for meget en fest uden indhold - med for mange generiske popsange om kærlighed. Der er stadig en masse fede ting ved melodi grand prix, men det er blevet lidt tomt," siger han.

Melodi grand prix skal nemlig være en musikfest, 'en hyldest til musikken', som han udtrykker det, med forskelligartede sange.

"Derfor er jeg også super-glad for, at en sang som min er kommet med," siger han, der kalder sin musik for en blanding af singer-songwriter, folk og pop.

Afslutningskoncert på Thyregod Songwriter Camp, hvor Emil Vestergaard Klausen har deltaget fire gange de sidste to år. Privatfoto



Draget af melankoli Uanset genrebetegnelse er Emil Vestergaard Klausen draget af særligt en ting, når han skal skrive sine sange.

"Jeg kan godt lide at skrive melankolske sange. Sange, der rør en. Det lyder måske lidt afstumpet, men jeg kan godt lide at lytte til musik, der får mig til at græde - og jeg vil gerne skrive musik, der får andre til at græde," siger han.

At skrive sange kan for ham være som terapi.

"Når jeg har gået og tumlet med noget, så får jeg følelsen ud af kropppen ved at få det ned på papir".

Derfor var det ikke blot en drøm, der gik i opfyldelse, da han fandt ud af, at han skulle deltage i melodi grand prix, men også at han kunne deltage med en personlig og dansksproget sang.

"Det nytter ikke noget at lave en generisk popsang og så bagefter lave melankolske sange. Det betyder meget for mig, at det er en sang, jeg kan bygge videre på".

Du kan opleve Emil Vestergaard Klausen og de andre finalister til Dansk Melodi Grand Prix på lørdag den 7. marts klokken 20 på DR 1.

relaterede artikler

19-årige Emil fra Uvelse kæmper om en plads i melodi grand prixet 21. januar 2020 kl. 14:18