Medarbejder smittet i daginstitution

Torsdag kom det frem, at et barn på Grønnevang Skoles afdeling på Jespervej er testet positiv. Tirsdag forlød det, at en elev på Frederikborg Byskole var smittet. Og i fredags kom det frem, at en elev på Teknisk Skole i Hillerød er testet positiv.