Medarbejder på skole i Hillerød i karantæne: "Vi tager ingen chancer"

En mandlig medarbejder på Frederiksborg Byskole er gået i frivillig karantæne, efter at det har vist sig, at han muligvis kan have været udsat for coronasmitte.

Det skriver Steen T. Sørensen, der er konsitueret distriktsskoleleder, i en besked på skolens intranet mandag eftermiddag.

Skolelederen maner dog til ro i beskeden, da han mener, at medarbejderen ikke kan have smittet hverken børn eller lærere.

"Han er gået i karantæne så hurtigt, at han ikke kan have smittet børn og personale, inden han i weekenden gik i karantæne," står der i beskeden fra Steen T. Sørensen.

Skolen skriver endvidere, at man forventer en afklaring på, om medarbejderen kan har været udsat for smitte inden for nogle dage.

"Det er måske en lille smule overreageret. Men vi tager ingen chancer," slutter beskeden fra Steen T. Sørensen.