Mastodonterne: ”Det bliver skidehamrende godt”

”Det er jo ikke fordi, vi ikke tidligere har spillet store steder, men at vi nu får mulighed for lokalt at spille så stort et sted, som Royal Stage er, er helt vildt. Vores scene bliver 18 meter lang, og det giver virkelig nogle fantastiske muligheder, det bliver skidehamrende godt,” lyder det begejstret fra Steen Lünell, der samtidig fortæller om den første forestilling, der løber af stablen i den nye arena, GummiT.

Det store smil afslører det hele. Steen Lünell, der er formand for teaterforeningen Mastodonterne, glæder sig til at skulle indtage Royal Stage.

”Det er nærmest en universel fortælling, som alle kan lære noget af. Det er jo den der dreng, der ingenting kan men lige pludselig får superkræfter og derfor skal finde ud af, hvordan han bruger dem. Jeg tror, at nærmest alle - både børn og voksne - kender GummiTarzan, og derfor bliver det noget helt særligt at spille den,” fortæller Steen Lünell.

”Det er en familieforestilling, og der bliver knald på. Jeg kan love alle for, at der bliver masser at grine af for både børn og voksne,” siger Steen Lünell og afslører, at han selv er stor fan af Ole Lund Kirkegaards børnebøger og særligt GummiTarzan.

En gave til Hillerød

Det er i ugerne 7 og 8, at man kan opleve GummiT i Royal Stage og det til en ganske særlig pris. Billetterne koster nemlig 200 kroner for voksne og 100 kroner for børn, hvilket godt og vel er halv pris.

”Da forestillingen jo er en del af åbningen af den nye arena, har vi valgt at sætte priserne helt vildt ned – det er vores gave til Hillerød,” slår Steen Lünell fast, og det er Carsten Larsen, direktør for Royal Stage helt enig i.

”Hverken Mastodonterne eller vi kommer til at tjene noget på det her, men pyt med det. Alle i Hillerød skal have mulighed for at se den forestilling. Vi håber at komme op på, at 20.000 solgte billetter, hvilket er det antal billetter, der tidligere har været solgt, når Mastodonterne har spillet i Tivoli. Forskellen her er bare, at det bliver på ganske få dage,” lyder det fra Carsten Larsen.

Billetter købes via Royalstage.dk.