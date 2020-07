Masser af gratis sommersjov i Hillerød

"Langt flere familier end normalt holder ferien hjemme i år på grund af corona-situationen. Heldigvis er der masser at lave i Hillerød Kommune hele sommeren, da idrætsforeninger og institutioner tilbyder en stribe gratis og sjove aktiviteter for børn og unge fra seks til 23 år," skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Blandt de gratis tilbud er der hestevognsture i skoven, hvor du kan høre fortællinger om parforcejagten. Vil du blive bedre til at svømme og snorkle, så tjek svømmehallens tilbud ud. Er du vild med at tegne eller skrive, kan du komme på tegne- eller forfatterskole på biblioteket. Du har også chancen for at prøve kræfter med noget, du ikke har prøvet før for eksempel bordtennis, skak eller tennis.