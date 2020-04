Der kommer ikke noget optog med røde faner i Hillerød i år, oplyser 3F Frederiksborg. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Markeringen af 1. maj i Hillerød er aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Markeringen af 1. maj i Hillerød er aflyst

3F Frederiksborg og partier aflyser markeringen af 1. maj i Hillerød i år

Hillerød Posten - 23. april 2020 kl. 14:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusinder af mennesker i Danmark samles hvert år 1. maj for at fejre Arbejdernes Internationale Kampdag, og her i Hillerød plejer fagbevægelsen og arbejderpartierne også at markere dagen. I år bliver den traditionsrige markering imidlertid aflyst på grund af udbruddet af corona-virus.

"Det er super ærgerligt at aflyse 1. maj i Hillerød, men vi bliver selvfølgelig nødt til at følge myndighedernes melding om, at det ikke er forsvarligt at forsamles på grund af risiko for smittespredning af coronavirus," udtaler Helle Osther, formand for 3F Frederiksborg, i en pressemeddelelse.

Fælles arrangement I Hillerød har 1. maj-arrangementet gennem årene udviklet sig til et fælles arrangement, hvor FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) Hovedstaden sammen med de lokale fagforeninger og Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har markeret dagen med faglige og politiske talere, musik og optog gennem byen.

"Markeringen af Arbejdernes Internationale Kampdag er vigtig, fordi vi den 1. maj sætter fokus på, at fagbevægelsens kamp for ordentlige løn- og arbejdsforhold stadig er aktuel, og at arbejderpartierne står på lønmodtagernes side i kampen for mindre ulighed og bedre velfærd i samfundet. Det er vores fælles organisering i fagbevægelsen, der gennem historien har presset alle forbedringer af vores forhold igennem - intet er kommet af sig selv. I år kan vi desværre ikke samles og fejre vores fællesskab, men vi glæder os allerede til 1. maj 2021," udtaler Helle Osther.

Mdt