Marie Brixtofte fortæller om livet med en alkoholiseret far

Foredrag med Marie Brixtofte i Slotssø Palæet

Hillerød Posten - 23. august 2020 kl. 05:54

Marie Brixtofte holder to foredrag i Slotssø Palæet, som ligger på Helsingørsgade 51 i Hillerød.

Det første foredrag har titlen 'Livet med en alkoholisk far - og sorgen derefter' og finder sted 26. august kl. 19-21.

I dette foredrag fortæller Marie Brixtofte om, hvordan det var at vokse op med en far, der drikker. Hun giver sit publikum en ærlig indsigt i misbruget, omsorgssvigten og løftet til sig selv om at holde på hemmeligheden og beskytte sin far, Peter Brixtofte, og hans omdømme. Hun levede i mange år med frygten for, at det ville være hendes skyld, hvis faren døde af misbrug. Peter Brixtofte døde i sidste ende i 2016, og derfor beretter Marie Brixtofte også om, hvordan hun rejste igen, efter hun var blevet væltet omkuld af den store sorg.

Det andet foredrag har titlen 'Senfølger, bagage og oprydning' og finder sted 23. september kl. 19-21.30.

Her fortæller Marie Brixtofte om, hvordan det var at vokse op i en dysfunktionel familie med en far, der drak. Hun snakker om, hvordan vi hver især har ansvaret for den bagage, vi nu engang har fået med os - og hvordan vi så kan komme i gang med at rydde op i den.

Marie Brixtofte har i mange år arbejdet som psykolog, og hun præsenterer egne og gængse modeller for at arbejde med blandt andet behovet for kontrol, lavt selvværd, over-ansvarlighed, søvnproblemer med mere.

