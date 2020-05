Det glæder personalet på Hillerød Biblioteker, at de må åbne fra mandag den 18. maj De har savnet at hjælpe og betjene brugerne i de to måneder, biblioteket har været lukket, fortæller bibliotekschef Stine Have.

Mandag genåbner biblioteket: ”Vi glæder os helt vildt”

”Det er fantastisk. Vi glæder os helt vildt,” siger Stine Have, chef for Hillerød Biblioteker til Hillerød Posten.

Som en del af genåbningen af Danmark har Folketingets partier besluttet, at landets biblioteker må åbne næste mandag – dog kun for udlån og aflevering – efter at have været lukket i to måneder på grund af corona-krisen.

”Vi glæder os over, at regeringen og politikerne har vurderet, at det er vigtigt at åbne bibliotekerne. Bibliotekerne var med i alle de forskellige scenarier for genåbningen, og det ser jeg som en anerkendelse af, at biblioteket er vigtigt, og der er mange, der har savnet det,” siger Stine Have.

Lige nu afventer hun sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvordan genåbningen skal foregå.

”Det springende punkt er, at myndighederne skal vurdere, om afleverede materialer skal i karantæne eller ej og hvor længe,” siger hun.

Det kan nemlig blive en udfordring med opbevaringsplads på biblioteket, hvor materialerne normalt bliver stillet på plads samme dag, som de bliver afleveret.

Når biblioteket har modtaget retningslinjerne vil det blive meldt ud, hvordan og hvorledes man kan bruge biblioteket, når det er åbnet igen.

Indtil den 31. maj kan man desuden aflevere lånte materialer gebyrfrit, og det vil altså sige, at der først kommer gebyr på for sent afleverede materialer fra den 1. juni. Det gælder dog ikke lån fra perioden før corona-lukningen af biblioteket, oplyser Stine Have.