En strid om parkering endte med en bøde til 57-årig mand. Arkivfoto: Mdt

Send til din ven. X Artiklen: Mand parkede foran kvindelig bilist: - Nu må vi se, hvornår du får din bil ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand parkede foran kvindelig bilist: - Nu må vi se, hvornår du får din bil ud

57-årig mand idømt bøde for at parkere sin bil bagved en kvinde, som holdt på hans p-plads, og forlade stedet, så hans bil til sidst måtte fjernes af en læssevogn

Hillerød Posten - 26. maj 2020 kl. 05:51 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 57-årig mand blev så træt af, at en kvinde havde parkeret sin bil på hans overdækkede p-plads på Hillerødsholmsalle, at han stillede sin bil bagved hendes, så hun ikke kunne køre igen, og forlod stedet.

Det fik han forleden en bøde på 1.000 kroner for i Retten i Hillerød.

Carport tilknyttet lejemål Episoden fandt sted 30. maj sidste år, hvor manden havde været ude at køre, og da han kom tilbage til den carport, som er tilknyttet hans lejemål på Hillerødsholmsalle, så han, at kvinden havde stillet sin bil i carporten. Kvinden var stadig til stede, men manden låste bare sin bil og sagde til hende, at "nu må vi se, hvornår du få din bil ud af carporten", hvorefter han forlod stedet. Efter manden havde besøgt sin genbo, var hans bil blevet fjernet og stod på Hillerødsholmsskolens p-plads lige over for.

Ifølge mandens forklaring, som er beskrevet i domsudskriftet fra retten, har han førsteret til at parkere i carporten, og i de sidste 12 år har der ikke været andre end ham, der har parkeret i den. Han kunne ikke parkere ved siden af, da en anden lejer er berettiget til at bruge den carport.

Ifølge manden har boligselskabet i en længere periode lovet, at hver carport ville få opsat et nummerpladeskilt med den berettigede lejers registreringsnummer, men det var ikke sket. Andre bilister kan ikke se, at de ikke må holde i carporten, men ifølge mandens forklaring i retten "ved enhver, at det ikke er i orden at holde i en carport".

Sætte veninde af Den kvindelig bilist skulle sætte sin datters veninde af i Skoleparken, men da der var en del byggearbejde på parkeringsarealet, kørte hun ind i en af de overdækkede parkeringspladser på Hillerødsholmsalle, forklarede hun i retten ifølge domsudskriftet. Hun tænkte godt over, at de nok var forbeholdt beboerne, men da der ingen skilte var eller nogen registreringsnumre angivet på p-pladsen - og hun kun skulle sætte datterens veninde af og holde der i kort tid, kørte hun ind på den overdækkede p-plads alligevel, forklarede hun. Hun havde også sin mor med i bilen.

Da hun steg ud af bilen, parkerede manden bag hende og sagde altså, at de nu måtte se, hvornår han ville flytte bilen igen, hvorefter han forlod stedet.

Ventede halvanden time Efter datterens veninde var sat af, kiggede kvinden over i retning mod boligerne, hvor manden var gået hen og forsøgte med fagter at få ham til at reagere og flytte bilen, men intet skete. Hun ventede i en time, uden at manden kom tilbage, forklarede hun i retten, hvorefter hun ringede til politiet, som kom cirka en halv time senere. Den ene betjent gik over til mandens bolig og bandede kraftigt på, uden at han reagerede, og de prøvede også at ringe til ham, men uden held. Og da det ikke var muligt at få fat på ham, ringede de efter en læssebil, der flyttede mandens bil til skolens p-plads.

Manden nægtede sig skyldig, men erkendte, at han havde holdt lige bag ved kvindens bil. Han blev derfor dømt for at parkere for at forhindre kvinden i at kunne bakke ud af carporten.

Manden skal udover bøden betale sagens omkostninger.