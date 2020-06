Mand fra Hillerød udgav sig for at være caster: Lokkede unge piger til at sende intime billeder og videoer af dem selv

En 33-årig mand er blevet sigtet for at have lokket et ukendt antal unge piger til at sende intime billeder og videoer af dem selv til ham under påskud af, at han var caster. Modelfoto

En 33-årig mand fra Hillerød er blevet anholdt og sigtet for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse under foregivelse af at være film- og tv-caster

Nordsjællands Politi har i dag tirsdag anholdt en 33-årig mand fra Hillerød for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse og forsøg på blufærdighedskrænkelse begået mod unge kvinder.

Manden har ifølge politiet udgivet sig for at være caster på store film- og tv-produktioner og har i den forbindelse lokket unge piger til at sende nøgenbilleder og -videoer af dem selv til ham.

Den 33-årige blev anholdt tidligt tirsdag morgen og sigtet for flere forhold, hvor han formodes at have benyttet sig af et kendt navn i casting-verdenen for at lokke pigerne til at tro, at de ved at sende nøgenbilleder og -videoer af dem selv kunne komme i betragtning til skuespilroller i kommende film eller tv-serier.

"Jeg er meget tilfreds med, at det ved fælles indsats er lykkedes os at finde frem til den formodede person bag den falske casterprofil. Det, vi ser her, er grov udnyttelse af nogle unge kvinders karriereønsker, og det har været gjort så professionelt, at det har været svært for kvinderne at gennemskue set-uppet," fortæller efterforskningsleder og politikommissær Jakob Rahbek i pressemeddelelsen.

Et større antal unge kvinder flere steder i landet har været ofre for den falske casters forespørgsler om intime billeder og videoer, og den seneste tid har Nordsjællands Politi derfor i samarbejde med Københavns Politi og National Cyber Crime Center (NC3) i Rigspolitiet efterforsket sagerne, hvilket har ført til, at der altså tidligere i dag kunne foretages anholdelse af den 33-årige.

"Den slags sager kan desværre være rigtig svære at efterforske, fordi der på internettet kan gøres meget for at skjule gerningsmandens identitet. Generelt vil jeg gerne opfordre til, at såfremt man ønsker at sende intime billeder af sig selv til andre, skal man gøre sig grundige overvejelser om, hvem man sender dem til, og hvad indholdet af billederne er. Internettet glemmer aldrig, og man er ikke altid bekendt med modtagerens hensigter," slutter Jakob Rahbek.

Der arbejdes nu videre med efterforskningen i sagen med henblik på klarlæggelse af alle beviserne mod den formodede gerningsmand. Der vil på nuværende tidspunkt ikke blive begæret varetægtsfængsling i sagen.

