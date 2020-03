Mænd skød fyrværkeri af... vandret

Nordsjællands Politi fik tirsdag aften to anmeldelser om, at der var blevet afskudt fyrværkeri på Industrivænget i Skævinge.

Tre eller fire personer havde ifølge politiets døgnrapport affyret fyrværkeriet over et stykke tid. Udover, at det er ulovligt at affyre fyrværkeri på denne årstid, så lød anmeldelserne også på, at det var blevet affyret vandret, så det potentielt kunne ramme andre.