Mad og musik på Nødebo Kro

"Dánjal Band er svær at beskrive med ord. Det skal opleves. Dánjal er et seks-mands internordisk band, der repræsenterer Danmark, Sverige, Finland og Færøerne. De forskellige baggrunde supplerer smukt hinanden i medrivende og fængslende kompositioner, og med ti års høj aktivitet på livescenen i Skandinavien, Tyskland og Rusland har bandet udviklet et særegent udtryk og lyd, der ikke kan bestemmes af én genre. Skal man alligevel forsøge at indkredse bandets lyd, så går det i retning af festlig og munter Balkan," skriver udvalget i en pressemeddelelse.